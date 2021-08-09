"Ищем противоядие": звезда сериала "Татьянин день" рассказала о тяжелом отравлении

Звезде сериала "Татьянин день" Артему Артемьеву пришлось пережить страшное испытание.

48-летний актер стал героем программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия-1". В ходе передачи мужчина признался, что его жизнь очень сильно изменилась в последние годы. Здоровье Артемьева сильно пошатнулось. Врачи считают, что у него рак, однако звезда сериала "Татьянин день" утверждает, что его отравили.

Актер считает, что сильнейший вред его здоровью намеренно нанесли неизвестные злоумышленники и опасается, что это может повториться. У мужчины выпали все зубы и волосы, он сильно похудел. Сейчас ситуация стабилизировалась, но здоровым Артемьева назвать никак нельзя.

"Мне уже лучше, ищем противоядие," – заявил артист.

Встать на ноги мужчине помогла его возлюбленная Валентина. Женщине пришлось самой выхаживать Артемьева, так как врачи отказывают в помощи и ставят диагноз "рак кишечника". Даже друзья не поверили в отравление и до сих пор подозревают, что артист – наркоман, однако Валентина все эти годы не опускала руки и спасала любимого.

Кто мог совершить покушение на Артемьева – неизвестно. Отравление может быть связано с какой-то нехорошей историей, которая случилась еще в 2010 году. Также существует версия о том, что актер мог попасть в опасную секту и оказаться в такой ситуации именно из-за возлюбленной, у которой уже есть огромные долги. Сейчас Артем и Валентина находятся в очень тяжелой финансовой ситуации. Чтобы выжить, звезде сериала "Татьянин день" периодически даже приходится воровать еду из магазинов.