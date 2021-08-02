Организм не справился: умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей"

Скончался 71-летний актер Анатолий Рудаков. Смерть артиста
наступила 1 августа.
У Рудакова была диагностирована коронавирусная инфекция. Болезнь протекала тяжело. Ковид вызвал ряд осложнений, с которыми организм звезды "Улиц разбитых фонарей" не справился.
О трагедии в соцсетях сообщила коллега знаменитости Ирина Тарасова. Женщина рассказала, что связывалась с Рудаковым неделю назад, когда поздравляла его с днем рождения. Из телефонного разговора Ирина выяснила, что Анатолий слег с COVID-19.
"24 июля ему исполнился 71. Царствие небесное", - с горечью отметила она.
Тарасова рассказала, что была близко знакома с Рудаковым. "Мы с Толиком работали вместе на многих картинах – "20 декабря", "Трое в лодке, не считая собаки", "Последняя охота" и других. Даже были дружны!" – поделилась Ирина.
Отметим, Анатолий Рудаков родился в Белоруссии 24 июля 1950 года. Окончил ЛГИТМиК. В творческой копилке Рудакова без малого сотня киноработ. Дебют артиста на экране состоялся в картине 1974 года "Я служу на границе" режиссера Наума Бирмана.
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