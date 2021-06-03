Родила раньше срока: звезда "Улиц разбитых фонарей" Мельникова мучается от осложнений после ковида

Звезда "Улиц разбитых фонарей" и "Убойная сила" Анастасия Мельникова зимой тяжело переболела коронавирусом. Актриса до сих пор восстанавливается.

Анастасия Мельникова много снимается и играет на сцене. Но зимой ее подкосил новый опасный недуг. Сначала коронавирус подхватила ее 18-летняя дочь Мария, а потом слегла и сама актриса. Обе болели тяжело. У Мельниковой после ковида начались осложнения. По словам актрисы, она до сих пор испытывает проблемы с дыханием.

На Марии тоже сказалась болезнь. Девушка учится и работает, а после ковида у нее совсем не хватает сил. Отметим, что дочь Анастасии Мельниковой Мария пошла по стопам матери и тоже захотела стать актрисой. При этом девушка является перфекционисткой, и упадок сил сильно портит ей жизнь, пишет "7Дней". По словам актрисы, ее дочь ходила еле живая.

"В этом семестре у дочки постоянная творческая неудовлетворенность собой. Вижу, ребенок переживает", – пожаловалась Мельникова.

Напомним, свою дочь Марию Анастасия Мельникова родила раньше срока. Потом девочка рано пошла в школу, так что лишние нагрузки ей по жизни противопоказаны. Актриса мечтает отправиться пожить с дочкой на дачу летом. Там семья сможет восстановить силы.

К слову, у Мельниковой есть элитная просторная квартира в центре Санкт-Петербурга, но в каменных стенах ей трудно дышится, особенно после болезни.