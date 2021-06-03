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Сериалы
Родила раньше срока: звезда "Улиц разбитых фонарей" Мельникова мучается от осложнений после ковида

Родила раньше срока: звезда "Улиц разбитых фонарей" Мельникова мучается от осложнений после ковида

Звезда "Улиц разбитых фонарей" и "Убойная сила" Анастасия Мельникова зимой тяжело переболела коронавирусом. Актриса до сих пор восстанавливается.
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Анастасия Мельникова много снимается и играет на сцене. Но зимой ее подкосил новый опасный недуг. Сначала коронавирус подхватила ее 18-летняя дочь Мария, а потом слегла и сама актриса. Обе болели тяжело. У Мельниковой после ковида начались осложнения. По словам актрисы, она до сих пор испытывает проблемы с дыханием.

На Марии тоже сказалась болезнь. Девушка учится и работает, а после ковида у нее совсем не хватает сил. Отметим, что дочь Анастасии Мельниковой Мария пошла по стопам матери и тоже захотела стать актрисой. При этом девушка является перфекционисткой, и упадок сил сильно портит ей жизнь, пишет "7Дней". По словам актрисы, ее дочь ходила еле живая.

"В этом семестре у дочки постоянная творческая неудовлетворенность собой. Вижу, ребенок переживает", – пожаловалась Мельникова.

Напомним, свою дочь Марию Анастасия Мельникова родила раньше срока. Потом девочка рано пошла в школу, так что лишние нагрузки ей по жизни противопоказаны. Актриса мечтает отправиться пожить с дочкой на дачу летом. Там семья сможет восстановить силы.

К слову, у Мельниковой есть элитная просторная квартира в центре Санкт-Петербурга, но в каменных стенах ей трудно дышится, особенно после болезни.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 15:34 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной

комментарии

Ответить:

Гость758115
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Успокоилась бы уже, родила 100 лет назад, уж скоро бабкой станет, а все переживает за свои единственные роды и нам голову морочит
Гость Валерия
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Настенька,проблема с дыханием-это жесть Невозможно ничего делатьт,тк не хватает воздуха -поделай следующие упр-1-три вдоха(во время ходьбы),затем три коротких выдоха Так.в течении 5-10мин,сколько поначалу сможешь 2--вдох,выдох,(так три раза и на последнем выдохе-задержи ,как можно дольше дыхание сначала.будет до 1 мин,а потом,все дольше и дольше-надо дотянутьхотя бы до10минЭто надо тренироваться и каждый день Чем на дольше ,ты сможешь задержать дыхание,тем показатель легких-будет лучше и с дыханиеа лучше и 3-принимай по 1 таб((0,10нитросорбита Можно под язык или проглотить
Гость766964
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Работе не позавидуешь: 20 лет носить лицо в третьесортном сериале.
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