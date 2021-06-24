Жену звезды сериала "Кухня" возбуждают постельные сцены с мужем

Андрей и Ольга Бурковские стали новыми гостями шоу "Честный развод". Пара, которая вместе уже 15 лет, рассказала секрет счастья.

По словам звезды сериалов "Кухня" и "Звоните ДиКаприо", отношения держатся уже столько времени только благодаря супруге, которая с пониманием относится ко многим вещам. Например, жена не ревнует артиста к его экранным возлюбленным. Ольга заявила, что поначалу очень переживала, но потом начала даже получать удовольствие от постельных сцен с участием мужа.

Справиться с ревностью помог Андрей Бурковский, которому удалось найти правильные слова, успокоившие бдительность любимой женщины. Правда, сам актер признается, что не смог бы быть на месте жены. Впрочем, именно поэтому он и не выбрал себе в спутницы жизни коллегу.

При этом решение создать семью было для Андрея Бурковского крайне важным и взвешенным. По словам артиста, для него развод практически невозможен. Ольга для него основной человек в жизни, без которого он не может принять ни одного важного решения. Как отметил актер, ему всегда необходимо все рассказывать жене.

Андрей Бурковский подчеркнул, что главная в семье именно супруга. Звезда сериалов считает, что это нормальное положение дел. "Женщины были главными во все времена, только за кадром. Они реально управляют мужчинами", – говорит актер.

Напомним, супруги воспитывают двоих детей. Сыну Максиму уже 10 лет, а дочери недавно исполнилось восемь.