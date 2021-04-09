Как живут три сестры Кристины Асмус

Звезда "Интернов" Кристина Асмус редко рассказывает о родных сестрах. Между тем у нее их три.

Детство Кристины прошло в городе Королев Московской области. Родители актрисы – Игорь Львович и Рада Викторовна Мясниковы – имели скромный достаток. По словам звезды сериала "Интерны", ее семья сначала жила в комнате в коммуналке, а потом переехала в отдельную сорокаметровую квартиру.

В ранние годы Асмус хотела увидеть море и скупить все кроссворды в Королеве, также грезила о настоящем празднике в честь дня рождения и красивом платье, которое принадлежало бы только ей. Мечты актрисы сбылись – теперь она периодически летает на тропические острова и владеет гардеробом роскошных нарядов. У Кристины две старшие сестры – Екатерина и Ольга, а также младшая – Карина

Старшей сестре звезды сериала "Интерны", Екатерине, 42 года. Родственница Асмус получила образование юриста и сегодня трудится в одной из структур РЖД. По слухам, на Ленинградском вокзале. У Екатерины есть муж и двое детей. Она воспитывает Егора, которому 15 лет, и Юрия, которому только шесть.

Еще одна старшая сестра Кристины, Ольга, занималась балетом. После замужества карьеру танцовщицы девушка забросила. Ольга и ее муж, хореограф Роман, растят дочь Елизавету. Живут супруги небогато, в квартире родственников.

Карина – младший ребенок в семье Мясниковых, чемпионка по гимнастике и тренер в фешенебельном спортивном клубе столицы. Карина и Кристина поддерживают тесные отношения – Асмус даже продвигала родственницу в личном микроблоге. У младшей сестры артистки есть дочь с необычным именем Сафия от египтянина Зигги Салаха. Карина и Зигги познакомились на курорте, где последний работал аниматором. Узнав о том, что станет отцом, мужчина переехал в Россию. Младшая сестра тоже взяла псевдоним Асмус и раскручивает собственный аккаунт в "Инстаграм".