Какой ужас: в Сети появились интимные фото Янковского и Пожарской

Слухи о романе артистов появились достаточно давно. Однако звезда до последнего отрицала все.

Еще полгода назад Диана утверждала, что у нее нет никаких чувств к Ивану, а их брак с Артемом Аксененко невероятно счастливый. Известно, что свадьба пары состоялась в 2018 году и до недавнего времени все были уверены: союз будет долгим и крепким. Однако в СМИ стали все больше говорить о том, что у Пожарской появилось новое увлечение.

Недавно появились слухи о том, что Диана не только влюблена в Янковского, но и ждет от него ребенка. Она прокомментировала информацию, но в заявлении не прозвучало четкого ответа на вопрос всех поклонников. Теперь стало очевидно лишь одно.

Диана Пожарская и Иван Янковский поделились трогательной романтической фотосессией, подтвердив информацию о своих отношениях. Кадры кажутся достаточно домашними и интимными: приглушенный свет, нежные объятия. Судя по всему, актер теперь по-настоящему счастлив, на одном из фото он широко и искренне улыбается.

Актриса отметила, что показала снимки просто для того, чтобы снять все вопросы. Она подчеркнула, что давать интервью они не собираются и призывают всех проявить уважение к их личному пространству. Диана пожелала всем любви. Девушка закрыла комментарии под постом, поэтому изучить реакцию поклонников не представляется возможным.

