Звезду "Улиц разбитых фонарей" Мельникову уличили во лжи после обнародования депутатской зарплаты

На днях актриса сообщила, что, являясь депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, получает зарплату. Анастасия Мельникова уверила, что ее заработок на этой должности составляет 60 тысяч рублей ежемесячно.
Между тем ее бывший сослуживец Виталий Милонов отметил, что должность, которую занимает актриса, предполагает больший доход. "Зарплата, конечно, больше", – сказал он журналистам. По словам политика, Анастасия Мельникова получает примерно 150-160 тысяч в месяц – это чуть менее двух миллионов рублей в год.
Милонов предположил, что Мельникова невольно солгала, назвав только оклад, забыв о премиях и надбавках. Виталий Валентинович подчеркнул, что дополнительные выплаты начисляются всегда. Политик назвал артистку "творческим человеком", который не обращает внимания на детали.
Депутат добавил также, что сведения о доходах чиновников находятся в общем доступе. Они ежегодно публикуются в Интернете – в этом нет никакого секрета. Кроме денежных выплат, как заверил Милонов, депутату заксобрания выделяют служебное авто и помощников.
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