"Мальчик – картинка": маленький сын Мироновой восхитил красотой

Актриса улетела на отдых. Мария Миронова умилила кадрами с полуторагодовалым сыном.

30 сентября 2019 года актриса во второй раз стала мамой. Наследника Мария Миронова назвала Федором. Не так давно знаменитость начала публиковать снимки малыша в соцсетях. Подписчики артистки не нарадуются этому факту.

На свежем фото в "Инстаграм" Мария запечатлена с Федором в аэропорту. Судя по всему, звезда кино везет наследника поближе к морю и солнцу.

В ожидании рейса маленький Федор наблюдал за происходящим на взлетно-посадочной полосе. Движущиеся самолеты увлекли кроху.

Пользователи Сети удивились тому, как быстро растет сын Мироновой. Подписчики отметили, что младший ребенок знаменитости – настоящий красавец.

"Как летит время... красивый мальчик (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой красивый мальчик, похож на деда", "Бусинка сладкая", "Какой уже взрослый парень!", "Даааа, время летит", "Мальчик, просто картинка, очень красивенький, лапулечка..!!! Здоровья Вам обоим и счастья!", "Замечательный ангелочек!!!" – рассуждают интернет-пользователи.

Напомним, сына Федора Мария родила от четвертого мужа. О супруге Мироновой мало что известно. Мужчину зовут Андрей, он не связан с кино. Влюбленные поженились в 2017 году в Греции.