Наживает себе врагов: заговорили о будущем завербованного украинской армией актера Пашинина

У 42-летнего актера Анатолия Пашинина неплохая творческая биография. Выпускник театрального училища имени Щепкина снимался в ряде популярных проектов, например, "Мы из будущего", "Грозовые ворота", "Адмиралъ". В 2017 году карьера Пашинина оборвалась – он вступил добровольцем в ряды вооруженных сил АТО, променяв Россию на Украину. В конце минувшего года появилась информация, что артист остался не у дел и сидит без работы на шее жены. В Киеве сниматься ему не предлагают, в Москве по понятным причинам тоже. Ведический астролог Анна Гехман заглянула в будущее артиста.

Луна в Водолее. Человек с Луной в Водолее – реформатор. Он полон идей и не хочет подчиняться никаким установленным правилам, часто устанавливая свои. Такие люди активны, легки, эмоциональны. Часто интересуются наукой. У них прекрасный художественный вкус, религиозны. Они бунтари. Им важен сам процесс. Из-за своего характера и нежелания подчиняться установленным порядкам, они наживают себе много врагов. Их жизнь полна взлетов и падений.

Кету в Рыбах. У такого человека очень хорошо развита интуиция и духовность. Однако Кету дает и иллюзорное восприятие мира, что может негативно отразиться на импульсивных поступках Анатолия. Юпитер в Раке чувствует себя прекрасно, он находится в своем лучшем положении. Такие люди патриоты. Они очень привязаны к матерям, духовны, материально обеспечены, но их больше волнует духовное развитие, нежели материальное.

Солнце, Меркурий и Сатурн во Льве. С одной стороны, Солнце во Льве в экзальтации. Оно дает гордую натуру, такие люди прирожденные лидеры, они знают себе цену и уверенно идут вперед. Любят, когда ими восхищаются. Но соседство с Сатурном его портит. Солнце – это огонь, Сатурн – вода. Между ними идет постоянная борьба. Если Солнце – это эго, то Сатурн, наоборот, – смирение. Солнце – это роскошь, богатство, слава, а Сатурн – аскетизм, бедность и служение. И это не может не влиять на сознание человека. Постоянные качели. А Солнце здесь сильное и оно сделает человека эгоистичным и своенравным. Это отразиться на жизни Анатолия: проблемы с отцом, постоянные сложности в отношениях с противоположным полом. Он всегда будет стоять перед выбором: одно или другое. Когда человеку сложно договориться с собой, что говорить об окружающих. Соединение Солнце с Меркурием тоже ничего хорошего в личной жизни не принесет. Человеку придется много работать над собой, чтобы изменить эту ситуацию.

Марс и Венера в Весах. Венера в своей родной стихии – она здесь в экзальтации. Жизнь Анатолия Пашина будет наполнена искусством, музыкой, творчеством. Он во всем видит прекрасное. Что касается чувств, то он с головой уходит в отношения, очень эмоционален. Любить, так любить! Напор Марса в Весах смягчен влиянием Весов, ищущих во всем компромисс, поэтому, действуя, он осторожен и деликатен.

Раху в Деве в восьмом доме будет толкать человека на необдуманные поступки ради получения легкой выгоды. Это может быть связано с пристрастием к игре в казино, тотализаторам. Одним словом "легкие" деньги. Но по статистике такие выигрыши ни к чему хорошему не приводят. Деньги как приходят быстро, так и уходят, и об этом нам говорит Кету во втором доме. Второй дом в ведической астрологии отвечает за накопления, счета в банке, семью, питание и речь. А так же счастье от семьи и личной жизни. И у Анатолия существуют риски неожиданных потерь в этой сфере. Так же стоит быть внимательным к друзьям, они могут приносить лишние расходы и создавать проблемы в жизни Пашинина.

2021 год станет для Анатолия годом трансформации или переоценки жизненных ценностей. В карьере могут произойти изменения – резкая смена деятельности или места работы. Так же его ждет успех за границей. Возможна даже покупка недвижимости или авто. Но может возникнуть внутренний кризис. Одним словом 2021 год заставит его иначе взглянуть на свою жизнь, многое понять и изменить.