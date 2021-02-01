"Жизнь непредсказуема": 52-летняя звезда "Склифосовского" сообщила о появлении ребенка в семье

Старшая дочь актрисы, 31-летняя Анастасия Стегайлова 29 января родила сына. Звезда сериала "Склифосовский" счастлива пополнению в семье и говорит спасибо наследнице за внука. Себя Анна Якунина теперь величает "бабой Нюрой".
В личном микроблоге актриса поблагодарила поклонников за многочисленные поздравления. Якунина также сообщила, что мама и новорожденный отлично себя ощущают. Мальчика назвали Данилой. Звезда сериала "Склифосовский" все еще празднует появление внука.
К публикации знаменитость добавила фото. В кадре Якунина обнимает беременную дочь. Снимок, по словам артистки, сделан в ЗАГСе. Оказалось, что Анастасия пошла под венец за неделю до появления ребенка. "Жизнь непредсказуема", – рассудила звезда сериала "Склифосовский".
"Раньше времени не нашли на ЗАГС?" – спросила поклонница Анну в комментариях. "Кокетничали", – шутливо ответила любопытной фанатке Анна Якунина.
Напомним, Анастасия Стегайлова появилась в первом браке артистки с однокурсником по ГИТИСу Сергеем Стегайловым. Первенец звезды сериала "Склифосовский" работает дизайнером и художником-постановщиком. У Анны есть 24-летняя дочь Мария от второго мужа – инженера по имени Александр. В 2019 году девушка с отличием окончила ВГИК.
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