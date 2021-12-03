Слухи о романе с Кончаловским и ревнивый жених: личные тайны звезды "Стенограммы судьбы" Андоленко

Артистка не любит делиться интимными подробностями с публикой.

34-летняя Карина Андоленко – одна из самых популярных российских актрис. Недавно на экраны вышел сериал "Стенограмма судьбы", в котором артистке досталась главная роль. На протяжении 16 эпизодов зрители следили за судьбой стенографистки, которая нашла родного отца и параллельно оказалась втянута в серьезные проблемы. Андоленко часто приходится играть девушек, на долю которых выпадают тяжелые испытания. О том, какие истории разворачиваются в жизни самой Карины вне съемочной площадки и сцены – публики доподлинно неизвестно. Артистка тщательно оберегает личную жизнь от прессы.

Ходят слухи, что Андоленко три года жила в гражданском браке с мужчиной, который был далек от актерства. Профессия Карины не нравилась ее избраннику. Возлюбленный ревновал артистку и просил оставить кино. Отказаться от съемок Андоленко не смогла, поэтому отношения распались.

В разное время Карине Андоленко приписывали романтические отношения с Гелой Месхи, Егором Кончаловским, Дмитрием Дюжевым и Алексеем Макаровым. На первых порах актрису злили домыслы, распространяющиеся в прессе, но со временем она свыклась с вниманием к своей персоне.

"С Егором нас постоянно почему-то женят", - говорит о Кончаловском Андоленко.

По словам звезды сериала "Стенограмма судьбы", режиссер Егор Кончаловский в свое время внес большой вклад в становление ее как актрисы. Андоленко работала с Кончаловским на заре своей карьеры и многому у него научилась. Артистка благодарна режиссеру за оказанное доверие и помощь.

С Месхи, говорит Андоленко, она когда-то училась на одном курсе, а с Дюжевым работала в театре. О коллегах Карина отзывается только хорошо.

Звезда сериала "Стенограмма судьбы" сейчас проживает с мамой. Знаменитость очень любит животных – у нее два кота и собака. Карина Андоленко увлекается китайской астрологией.

"Завтра солнечное затмение, которое повторится спустя девять лет. И в эти дни важно составлять карты планировать и мечтать! Завтра идеальный день, чтобы составить список всех желаний, целей, помечтать и представить, как вы хотите, чтобы ваша жизнь выглядела через пять-десять лет, наметить план действий и расписать, что для этого можете вы сами, что зависит от вас!" – со знанием дела советует подписчикам личного инстаграм-аккаунта Карина Андоленко.