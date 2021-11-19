Обнищавшая звезда сериала "Счастливы вместе" распродает вещи: Пойду дворы мести

Российский актер Виктор Логинов рассказал, что истратил всю "подушку безопасности", никаких накоплений у него не осталось. Звезда сериала "Счастливы вместе" признался, что денег катастрофически не хватает.
Логинов вспомнил, что на пике популярности ему платили по шесть тысяч долларов в месяц. За это время он успел скопить кое-какие сбережения. Вскоре зарплата выросла в несколько раз, и Виктор Логинов привык жить на широкую ногу.
Логинов приобрел недвижимость, в том числе за границей, а также машину. Потом дела пошли хуже. Конечно, Виктор Логинов активно продолжал сниматься, но таких хороших гонораров у него уже не было. А во время эпидемии коронавируса он и вовсе остался без работы. Актеру пришлось продавать имущество.
Сначала Логинов продал квартиру, потом парковочное место. На эти средства привыкший к роскоши актер жил всего полгода.
Сейчас у Логинова вообще нет накоплений. Он снимается в развлекательном шоу и живет только на зарплату. В беседе с журналистами он признался, что готов браться за любую работу.
Так как Логинов на своем веку успел поработать шахтером, то готов работать кем угодно. "Пойду дворы мести", – сказал Логинов. Актер не боится труда, пишет "КП".