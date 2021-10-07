Головорез из "Игры в кальмара": Я скучаю по России раз в год

43-летний актер Хо Сон-тхэ в сериале "Игра в кальмара" исполнил роль головореза Чан Док Су. После выхода шоу Netflix артиста, как, впрочем, и других звезд ленты, узнали во всем мире. Сон-тхэ особенно полюбился российским обитателям "ТикТок". Пользователи Сети выяснили, что южнокорейская знаменитость хорошо говорит по-русски.
Хо Сон-тхэ появился на свет в Пусане в 1976 году. В университете будущая звезда сериала "Игра в кальмара" изучала русский язык. После получения диплома Хо Сон-тхэ практиковал полученные в вузе знания в компании LG. Артист был ответственен за продажу телевизоров в России. По словам Сон-тхэ, в свое время во всех московских отелях стояли проданные им устройства. Какое-то время Хо Сон-тхэ трудился в организации, связанной с судоходством.
В 34 года жизнь Сон-тхэ резко изменилась. Однажды, будучи в изрядном подпитии после званного обеда, он увидел рекламный ролик по ТВ: компания Miraculous Audition искала новые лица для съемок в кино. Хо Сон-тхэ подал заявку. Протрезвев, артист сам себе очень удивился. В отборе участвовало 800 претендентов. Будущая знаменитость и не надеялась попасть в финал. К большой радости Сон-тхэ, он получил предложение о работе.
После первой съемки, которая длилась с ночи до утра, звезда сериала "Игра в кальмара" приехала на основную работу и написала заявление об уходе. В тот же вечер знаменитость одолел страх. Артист понял, что для главы семейства этот поступок — настоящее безрассудство. Супруге удалось приободрить Сон-тхэ. На тот момент актер и его избранниц были вместе уже 16 лет.
Кинодебют Хо Сон-тхэ состоялся в 2011 году. Через шесть лет после начала актерской карьеры он стал узнаваемым на родине. Известность в Южной Корее ему принесла работа в фильме "Секретный агент".
Хо Сон-тхэ ведет инстаграм-аккаунт, который с недавнего времени оккупировали русскоговорящие подписчики. Однажды у артиста спросили, знает ли он русский язык. Он ответил утвердительно. Ранее артист опубликовал снимок бутылки водки и написал: "Я скучаю по России раз в год".
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