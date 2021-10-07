Вывезли на каталке исхудавшего и синего: звезда "Кармелиты" убита горем

Звезда сериалов "Кармелита", "Вечный зов" и "Королева Марго" Екатерина Жемчужная в начале июня потеряла мужа, актера Георгия Жемчужного. Знаменитость до сих пор не смирилась с уходом избранника.
Георгий Жемчужный умер в возрасте 76 лет. Артист страдал от онкологического заболевания, кроме того, незадолго до смерти у Жемчужного появились серьезные проблемы с сердцем.
По словам Екатерины Жемчужной, смерть мужа для нее стала полной неожиданностью. Актриса до последнего верила, что ее избранник выкарабкается. В какой-то степени звезда "Кармелиты" винит себя в смерти супруга. Екатерина Андреевна считает, что должна была спасти любимого.
Накануне госпитализации, рассказала Жемчужная в свежем интервью, в ее доме был праздник. День рождения отмечала единственная дочь пары, Ляля. Кроме того, Георгий Николаевич готовился к творческому вечеру.
На следующий день у Жемчужного резко подскочило давление. Артист оказался в столичной больнице. Екатерина Жемчужная и ее дочь навещали актера за день до его кончины. Ужасную картину, которая предстала перед глазами звезды "Кармелиты", она не сможет забыть никогда.
Жемчужного вывезли к ней на каталке. Артист был слаб и сильно исхудал. Руки и ноги Георгия Николаевича были синего цвета. Супруг сказал актрисе, что у него сильно "давит сердце".
В тот же день Георгия Жемчужного поместили в отделение реанимации. Спустя несколько часов актер умер. По словам Екатерины Андреевны, ее избранник не хотел расставаться с жизнью.
Екатерина Жемчужная объяснила, почему не пришла на похороны супруга, которого любила всей душой. Актриса отметила, что не могла стоять на ногах. "Я бы, наверное, упала вместе с ним в могилу", – поделилась она. Могилу мужа звезда "Кармелиты" посетила чуть позже, когда немного пришла в себя. 77-летняя знаменитость призналась, что ждет встречи с любимым на том свете, сообщает РИА ФАН.
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