Стало известно о переменах в жизни женившегося на молодухе актера из "Счастливы вместе"

В 2020-м актер Виктор Логинов в четвертый раз отправился в ЗАГС. 45-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" сочеталась браком с 21-леней Марией Гуськовой. Астролог Анна Гехман рассказала о том, что ждет счастливого молодожена в наступившем 2021 году.

Луна в Водолее вместе с Солнцем, Юпитером и Венерой! Луна в Водолее сделает человека склонным к религии, у таких людей в жизни много взлетов и падений, не исключены периоды бедности, так как управителем знака Водолея является Сатурн, а это знак аскетизма, сдержанности, религиозности. Они талантливы и находчивы, открыты и дружелюбны. У них хорошая интуиция. Солнце здесь даст лидерские качества, широкие взгляды, много друзей. Такой человек достигнет успеха во всем, за что бы он ни взялся, в творчестве однозначно.

Классические тексты говорят: Солнце в Водолее приносит мало счастья от детей, а также убытки, связанные с отцовским имуществом, склонность сердечным недугам. Водолеев интересует общественная жизнь, они стремятся преобразовать общество, помогать нуждающимся.

Венера в Водолее сделает человека реформатором, не похожим на других. Такие люди видят красоту во всем необычном. Они не любят быть похожими на других. Имеют свою индивидуальность. Редко следуют установленным правилам. Часто поражают своими неординарными поступками. И, что касается вопросов морали, тут все очень интересно – Венера – планета чувственных наслаждений, любви и роскоши и здесь у человека не будет никаких ограничений и правил. Так же Венера – это творчество и красота. Эти люди будут вас поражать своими модными взглядами, стилем одежды и поступками. Не всем это будет понятно. Зато для творчества лучше и не придумать!

А Юпитер принесет в жизнь успех, творческие идеи, большое количество друзей, сделает человека щедрым и открытым. Но так же – эти люди борцы за справедливость, что может не очень хорошо отразится на их жизни в целом. У них всегда будут враги, ведь никто не любит о себе слышать правду в глаза. А такой человек за словом в карман не полезет! Виктора ждет успех в другой стране либо плодотворная работа с иностранцами.

Марс в Стрельце сделает его полным идей, воином, смелым, активным и стремящимся вперед несмотря ни на что. Это прирожденные лидеры, они свободолюбивы и честны со своими врагами. Для них важны идеалы. Ретроградный Меркурий в Козероге в знаке порядка сделает его характер беспокойным. Такому человеку будет сложно что-либо доказать и объяснить. Он на все сто уверен в своей правоте.

2021 год принесет Виктору успех за границей, а так же у него может появиться желание заняться йогой и медитациями. И он в этом преуспеет. В карьере возможны изменения в сфере деятельности. Что-то отойдет на второй план. В семье тоже могут возникнуть перемены и даже смена места жительства. Такой год активный на события. То, что его радовало долгие годы, уже не будет иметь смысла, появится беспокойство и желание все изменить.