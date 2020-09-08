"Так и умерла на этой домашней сцене": звезда сериала "Чики" о горькой судьбе звезды советского кино

Варвара Шмыкова получила широкую известность после выхода сериала "Чики". В картине девушка сыграла одну из главных ролей. Тем не менее, в киноиндустрии Шмыкову считают театральной актрисой, чем девушка очень довольна.
Варвара Шмыкова всегда мечтала сыграть в Нину Заречную из чеховской "Чайки". Актриса восхищена тем, как этого персонажа в разное время воплотили в жизнь Агриппина Стеклова и Валентина Караваева.
Шмыкова восхищена талантом Караваевой. По словам звезды сериала "Чики", у ее любимицы была горькая судьба и печальный конец.
Валентина Караваева прославилась после выхода картины режиссера Юлия Райзмана "Машенька" в 1942 году. Однажды артистка попала в аварию, которая оставила на ее лице длинный шрам. Индустрия кино сразу забыла о Валентине.
Спустя годы Караваева вернулась в профессию. Артистке доверили роль Заречной в "Чайке" в Театре имени Моссовета. Правда, актриса смогла сыграть только в одном спектакле. Валентина поругалась с режиссером, ей пришлось уйти из труппы.
"Стала жить одна в московской квартире, сделала себе дома декорации, и стала постоянно читать "Чайку", записывала себя на диктофон. Так и умерла на этой домашней сцене", – сказала актриса Варвара Шмыкова, а после добавила, что хотела бы сыграть Караваеву.
Добавим, что Валентина Караваева была замужем за английским дипломатом. Супруг возил актрису за границу на лечение. Дважды в Швейцарии Валентине делали пластическую операцию. Восстановить красоту звезды докторам так и не далось. Вместе с надежной о возобновлении кинокарьеры рухнул и брак актрисы.
Умерла Валентина Караваева в 1997 году в своей однокомнатной квартире в Москве. Доктора констатировали, что знаменитость скончалась между 25 и 30 декабря. Тело артистки нашли стражи порядка, которых вызвали обеспокоенные соседи.
Перед милиционерами открылась ужасная картина: Валентина Караваева лежала на полу, раскинув руки. Из-за прорыва трубы повсюду была ледяная вода. Актриса была облачена в полуистлевший, некогда роскошный, наряд. К потолку была подвешена чайка, которую Караваева сделала сама из бумаги, проволоки и перьев.
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