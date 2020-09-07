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Сериалы

"Каждый проходил через эти ситуации": экс-муж Горбачевой из сериала "Чики" рассказал о пережитых трудностях

Григорий Калинин и Ирина Горбачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Григорий Калинин родился в украинском городе Днепр. Юность актера прошла в Севастополе, где он учился в филиале Российского Института Театрального Искусства. После получения диплома новоиспеченный артист отправился покорять Москву.
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По словам Калинина, российская столица встретила его недружелюбно. Первое время Григорию приходилось очень тяжело. Артист брался за любую работу.

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"Работал курьером. Каждый, наверное, проходил через эти ситуации в своей жизни", – поведал Калинин. В Москве актер устроился в театр "Практика", в котором все еще трудится.

Григорий Калинин не скрывает, что в начале творческого пути не пытался продвинуться по карьерной лестнице с помощью полезных связей. Артист предпочитает дружить искренне. Общение, по словам Калинина, не должно строиться на обмане и хитрости. Привычка быть собой сослужила Григорию хорошую службу – деятелей театра и кино подкупила его честность. Калинин нашел много хороших друзей в индустрии.

Напомним, в прошлом году Григорий Калинин попал в поле зрения прессы из-за громкого развода со звездой сериала "Чики" Ириной Горбачевой. Григорий и Ирина познакомились в 2010 году, а в 2015 поженились. Через три года после свадьбы артисты объявили о расставании. Калинин изменил Горбачевой. Сегодня артист встречается с Анной Лаврентьевой.

Автор: 7 сентября 2020, 16:28 Источник: Vokrug.tv ✓ Надежный источник

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