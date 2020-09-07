Продала жилье: мать спасла Анастасию Макееву от большой беды

В 2008 году артистка купила собственную жилплощадь. Апартаменты знаменитость взяла в ипотеку. Займ Анастасия Макеева оформила в валюте. Так поступить ей советовали друзья.
По договору знаменитость ежемесячно платила банку три тысячи долларов. Артистку устраивали условия ровно до того момента, пока курс доллара по отношению к рублю не изменился. Регулярный платеж возрос с 70 тысяч до 200 тысяч рублей.
Макеева, как и другие валютные ипотечники, ринулась в банк. Кредитная организация помогать актрисе и таким как она отказалась. Реструктуризировать платежи финансовая компания не хотела. У артистки накопился большой долг. Квартиру Макеевой выставили на торги. Знаменитость была в шаге от того, чтобы потерять жилье, за которое платила десять лет.
Выпутаться из сложной ситуации звезде сериала помогла мама. Женщине пришлось продать собственную квартиру. "Просто приехала, по старинке привязав на себя валюту", – вспомнила артистка. По словам Анастасии, отдавая деньги, ее родительница плакала, у нее дрожали руки.
Пенсионерка подарила дочери 70 тысяч долларов. Этой суммы хватило, чтобы погасить основной долг перед банком. Сейчас родители Анастасии Макеевой проживают в Краснодаре. Там у семейства есть еще апартаменты. Актриса помогает родственникам материально.
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