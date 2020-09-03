"Я бы с такой фигурой голая ходила": стройная Волкова в купальнике впечатлила Гузееву

На днях Екатерина участвовала в кастинге в новый проект, который по задумке создателей должен сниматься в Геленджике. Сейчас Волкова ожидает утверждения на роль. Артистка надеется стать частью картины, чтобы в перерыве между съемками понежиться в море и позагорать.
Екатерина Волкова уже приобрела яркий купальник. По словам звезды, обновка пропускает солнечные лучи, поэтому загар ложится равномерно, на теле не будет "белых" участков. "А раньше-то отодвинешь бикини а там беленькое и видно на сколько ты загорел 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поведала актриса.
Волкова отметила, что пока "выгуливает" купальник на дачном участке. Соседи знаменитости уехали, поэтому она может позволить себе собирать кабачки в откровенном наряде. Свои слова артистка подтвердила свежим снимком. В кадре она запечатлена в саду.
Отметим, что большинство подписчиков высказались о фигуре 46-летней артистки в положительном ключе. В комментариях к публикации отметилась ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. Теледива призналась, что мечтает быть такой же стройной.
Я бы с такой фигурой голая ходила💗", – поведала Лариса Гузеева.
Добавим, что некоторые интернет пользователи раскритиковали купальный наряд Екатерины Волковой. "Слишком закрытый?" – поинтересовалась о причинах недовольства актриса. "Мое мнение, да! Он ломает вашу фигуру, открытый был бы вам лучше, это чисто мое мнение. Извините еще раз)", – ответил артистке фанат.
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