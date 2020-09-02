Звезда сериала "Чики" страдает от странных приступов

В популярной теленовелле "Чики" артистка сыграла одну из ключевых героинь. После выхода картины Варвара Шмыкова получила широкую известность. Теперь у артистки от предложений о работе нет отбоя.
По словам Шмыковой, сейчас у нее очень активный период. Между тем, Варвара, чувствует невероятную усталость. В последнее время звезда сериала "Чики" мало спит. "Но на самом деле мне хватает. Я успеваю отдохнуть и выспаться даже", – сказала артистка, а после добавила, что недостаток сна сказывается на ее внешнем виде.
У звезды сериала "Чики" появился страх публичности, начались панические атаки. Варвара может расплакаться ни с того ни с сего. В момент приступа у актрисы учащается дыхание, появляются тревожные мысли.
Артистка заметила, что ранее за собой подобного не наблюдала. Шмыкова попросила друзей и поклонников не беспокоиться за нее.
Подписчики поддержали звезду сериала "Чики". Комментаторы советовали знаменитости сделать перерыв в работе и расслабиться.
"Варя, постарайся отдохнуть, абстрагироваться от телефона и делать, то что хочешь, если тебе хочется сидеть дома, посиди дома. Медитируй и побудь с собой на едина, самое главное знай, что ты никому ничего не должна! Обнимаю тебя ❤(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ️", – написал звезде пользователь Сети.
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