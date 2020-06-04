Михаил Ефремов и Ольга Будина вспомнили о съемках в сериале "Граница. Таежный роман"

В этом году сериал 2000 года "Граница. Таежный роман" отмечает 20-летие. Теленовелла режиссера Александра Митты завоевала любовь зрителей, а снимавшихся в ней актеров сделала звездами. Именно благодаря этому проекту Ренату Литвинову и Ольгу Будину сегодня знает вся страна.

Очередной выпуск программы "Сегодня вечером" на Первом канале посвящен легендарному проекту Александра Митты. В студии ток-шоу собрались звезды картины: Марат Башаров, Ольга Будина, Алексей Гуськов, Елена Панова и Михаил Ефремов. Режиссер ленты и артистка Рената Литвинова общались со съемочной площадкой по видеосвязи.

По словам Ольги Будиной, после выхода сериала "Граница. Таежный роман" ей приходили письма со всех уголков страны. Иногда сообщения были адресованы скорее ее героине. Незнакомые люди просили артистку бросить экранного возлюбленного. Более того, как-то поклонник предложил Будиной переехать к нему в деревню: "Мама тебя молоком отпоит, сырниками накормит, а то что ты такая худая..."

Будина не скрывает, что работать в картине Митты было сложно. Роль не давалась. Актриса осуждала свою героиню, ведь та изменяет мужу. "Ну как же так? Что я, гулящая женщина, что ли?" – рассуждала артистка. Режиссеру приходилось успокаивать Будину. Он говорил, что сценарий прекрасно написан: у персонажа Ольги есть супруг, а также мужчина, которого она действительно любит.

Съемки в сериале "Граница. Таежный роман" стали испытанием и для Михаила Ефремова. Работа в теленовелле совпала с трагедией в его семье – умер отец. Митта опасался, что актер не сможет перевоплотиться в персонажа-весельчака. По словам Ефремова, режиссер долго думал, прежде чем его утвердить. Михаил очень благодарен Богу, что попал на проект и со всеми подружился.

В студии программы "Сегодня вечером" вспомнили также, что Рената Литвинова никогда не одевалась в общей костюмерной. Все наряды для героини артистка подыскивала сама. Режиссер картины доверял вкусу Ренаты.