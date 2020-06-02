Слепаков снял в сериале "Окаянные дни" Бондарчука и Михалкову

Сериал "Окаянные дни" снят в формате скринлайф. Лента расскажет десять необычных историй о людях, запертых на карантин из-за коронавируса.
Отметим, что Семен Слепаков выступил не только продюсером проекта. Шоумен написал сценарий к девяти из десяти эпизодов. В этом вопросе его соавтором выступил Максим Туханин. Напомним, Слепаков и Туханин уже работали вместе над сериалом "Домашний арест".
По словам авторов проекта, пандемия и самоизоляция вскрыли самые неожиданные стороны человеческой природы. Оказавшись взаперти, люди перестали воспринимать дистанционное существование как несомненное благо. Для многих жизнь и работа по удаленке стала наказанием. Новые обстоятельства подарили много удивительных историй, которые вряд ли произошли бы в другое время.
В одной из серий проекта "Окаянные дни" снялся режиссер и актер Федор Бондарчук. Он сыграл чиновника столичной мэрии Пашу. По сценарию брат героя, оппозиционер Саша, перепостил в соцсетях информацию, порочащую отечественную медицину. Персонаж Бондарчука разгневан поступком родственника и требует удалить публикацию. Спор братьев принимает совершенно неожиданный оборот.
Добавим, что смелого оппозиционера Сашу сыграл актер Дмитрий Лысенков. Также в сериале "Окаянные дни" можно увидеть: Анну Михалкову, Павла Деревянко, Александра Робака, Татьяну Догилеву, Марию Машкову, Владимира Епифанцева и других. Проект "Окаянные дни" можно смотреть с 11 июня на видеоплатформе PREMIER.
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