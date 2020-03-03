"Общаться и с козой, и с бабушкой, и с полицейскими": Бикович рассказал о тяжкой доле

В Санкт-Петербурге состоялась премьера романтической картины "Отель Белград". Комедийную ленту представили исполнители главных ролей Милош Бикович и Диана Пожарская. Сербский артист признался, что во время съемок ему приходилось решать много интересных задач.

В фильме "Отель Белград" Бикович выступил еще и как продюсер. По словам Милоша, совмещать две профессии, с одной стороны, очень выгодно, а с дугой – крайне ответственно. "Как продюсер ты можешь чаще производить хорошие фильмы, можешь постараться увеличить шансы, что ты будешь сниматься в хороших проектах", – отметила звезда кино и сериалов.

На съемочной площадке ленты "Отель Белград" Милошу приходилось не только появляться перед камерой, но и решать множество организационных вопросов. "Разное бывает: от того, что уезжают полицейские, и больше некому обеспечивать безопасность во время работы на улице, до того, что бабушка больше не разрешает снимать в своем дворе", – поведал о тяжкой доле Бикович.

Однажды сербу пришлось долго договариваться с владельцем козы. Животное должно было появиться в кадре. Хозяин парнокопытного, соглашаясь сотрудничать с киношниками, не знал, что съемочный день может длиться десять, а то и более часов. Через 30 минут после появления на локации фермер засобирался домой, чем привел в ужас создателей картины. Решать возникшую проблему пришлось Биковичу.

"Тут надо общаться и с козой, и с бабушкой, и с полицейскими", – заметил артист. Милош признается, что раньше всех приезжал на локацию и позже всех покидал ее.

Добавим, что актеры Милош Бикович и Диана Пожарская уже снимались вместе. Артисты играли влюбленных в сериале "Отель "Элеон". Милош отмечает, что фильм не стоит воспринимать как продолжение ситкома, даже несмотря на то, что герои в нем те же, сообщает портал Nevnov.ru.