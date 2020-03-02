"Я чувствую себя депрессивно": онкобольную звезду "Зачарованных" заставляют выйти из дома

По словам Шеннен, люди из ее окружения стали активно участвовать в ее жизни. Например, давняя приятельница часто приезжает к Доэрти и заставляет актрису выйти из дома и отправиться на прогулку. Более того, подруга тщательно следит за тем, чем питается и как готовит звезда сериала "Зачарованные". Навещает знаменитость и известный фитнес-тренер, с которым Шеннен Доэрти общается много лет.
"Заботиться о себе и приободрять себя каждый день не всегда легко. У меня бывают дни, когда я чувствую себя депрессивно или просто ленюсь. Но я борюсь с помощью друзей", – написала актриса в личном "Инстаграм".
Звезда сериала "Зачарованные отметила, что в последнее время чувствует себя не лучшим образом. Ей часто хочется пожаловаться на свое положение, однако она не хочет делиться с подписчиками негативом.
Напомним, не так давно Шеннен Доэрти рассказала, что снова борется с раком груди. Артистке диагностировали четвертую стадию. О возвращении недуга знаменитость узнала в 2019 году, однако общественности сообщила об этом в начале 2020-го.
Впервые онкологию у звезды сериала "Зачарованные" нашли в 2015-м. Через год после этого Доэрти пережила одностороннюю мастэктомию, однако раковые клетки распространились дальше. Шеннен сделали химиотерапию, а затем – радиотерапию. В 2017 году у артистки случилась ремиссия, к сожалению, ненадолго.
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