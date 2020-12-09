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Сериалы

"Грациозная хищница": звезда "Кухни" в комбинации исполнила эротичный танец

Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha
Звезда сериала "Кухня" показала соблазнительный танец. Актриса Мария Горбань предстала в максимально женственном образе.
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33-летняя звезда отечественного ситкома любит демонстрировать роскошную фигуру. В микроблоге 33-летней Марии Горбань множество откровенных публикаций.

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Свежий пост звезды сериала "Кухня" в "Инстаграм" не стал исключением. Знаменитость опубликовала видео, на котором исполнила чувственный танец.

Мария Горбань снимает себя в отражении зеркала. Актриса облачена в черное платье-комбинацию из шелка. Наряд подчеркивает точеные формы знаменитости. Звезда сериала "Кухня" плавно двигает бедрами в такт музыке.

Поклонники оценили пост Горбань. Артистка собрала тонну комплиментов. Марии удалось улучшить настроение подписчиков.

"Машенька вы кошечка, такая грациозная хищница (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Маша вы такая изящная, красивая, нежная и хитрая😄💃", "Платье ооочень красивое, на вас сидит безупречно!", "Маша! Ты прелесть! ❤️", – пишут звезде сериала "Кухня" комментаторы.

Как писали "Дни.ру", ранее Мария Горбань показала пикантное фото. На снимке звезда ситкома запечатлена только в бюстгальтере. "А трусишки на фотосессию не пошли?" – смеялись над знаменитостью интернет-пользователи.

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Автор: 9 декабря 2020, 04:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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