"Грациозная хищница": звезда "Кухни" в комбинации исполнила эротичный танец

33-летняя звезда отечественного ситкома любит демонстрировать роскошную фигуру. В микроблоге 33-летней Марии Горбань множество откровенных публикаций.
Свежий пост звезды сериала "Кухня" в "Инстаграм" не стал исключением. Знаменитость опубликовала видео, на котором исполнила чувственный танец.
Мария Горбань снимает себя в отражении зеркала. Актриса облачена в черное платье-комбинацию из шелка. Наряд подчеркивает точеные формы знаменитости. Звезда сериала "Кухня" плавно двигает бедрами в такт музыке.
Поклонники оценили пост Горбань. Артистка собрала тонну комплиментов. Марии удалось улучшить настроение подписчиков.
"Машенька вы кошечка, такая грациозная хищница (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Маша вы такая изящная, красивая, нежная и хитрая😄💃", "Платье ооочень красивое, на вас сидит безупречно!", "Маша! Ты прелесть! ❤️", – пишут звезде сериала "Кухня" комментаторы.
Как писали "Дни.ру", ранее Мария Горбань показала пикантное фото. На снимке звезда ситкома запечатлена только в бюстгальтере. "А трусишки на фотосессию не пошли?" – смеялись над знаменитостью интернет-пользователи.
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