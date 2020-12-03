Променявшая Россию на Украину звезда сериалов горько поплатилась

Актер Анатолий Пашинин принимал участие в силовой операции Киева против жителей Донбасса. Сегодня звезда российских сериалов осталась не у дел.

Карьера актера Пашинина началась без малого 20 лет назад. Популярным у зрителя Анатолий стал после выхода сериала "Ундина". В творческой биографии знаменитости были картины "Мы из будущего", "Грозовые ворота" и другие.

В августе 2017 года Анатолий променял Россию на Украину. Пашинин вступил добровольцем в ряды вооруженных сил АТО. Артист неоднократно заявлял, что воюет "ради кайфа"

Сегодня звезда сериалов горько поплатилась за то свое решение. Артист не может найти себя. Пашинина не берут в часть. Предложений о съемках на Украине у Анатолия нет, в кино в России его по понятным причинам тоже не зовут. Актер сидит на шее у жены, перебивается случайными заработками.

В октябре 2020 года Анатолий Пашинин с большим трудом зарегистрировал отношения с возлюбленной. Дело в том, что у актера проблемы с российским паспортом, а надежды на украинское гражданство не оправдались.

"Мы прикидывали разные способы как-то получить украинский паспорт или продлить российский – хотя бы для того, чтобы узаконить наши отношения", – сказала знаменитость. Пашинин добавил, что столкнулся с " непробиваемой стеной бюрократии". Артист заявил, что не ждет от Украины пенсии или чего-то подобного.

Анатолий Пашинин не скрывает, что деньги, привезенные из Москвы, давно закончились. Артист пытался сниматься в кино на Украине, но столкнулся с мошенничеством.