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Сериалы
Променявшая Россию на Украину звезда сериалов горько поплатилась

Променявшая Россию на Украину звезда сериалов горько поплатилась

Анатолий Пашинин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер Анатолий Пашинин принимал участие в силовой операции Киева против жителей Донбасса. Сегодня звезда российских сериалов осталась не у дел.
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Карьера актера Пашинина началась без малого 20 лет назад. Популярным у зрителя Анатолий стал после выхода сериала "Ундина". В творческой биографии знаменитости были картины "Мы из будущего", "Грозовые ворота" и другие.

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В августе 2017 года Анатолий променял Россию на Украину. Пашинин вступил добровольцем в ряды вооруженных сил АТО. Артист неоднократно заявлял, что воюет "ради кайфа"

Сегодня звезда сериалов горько поплатилась за то свое решение. Артист не может найти себя. Пашинина не берут в часть. Предложений о съемках на Украине у Анатолия нет, в кино в России его по понятным причинам тоже не зовут. Актер сидит на шее у жены, перебивается случайными заработками.

В октябре 2020 года Анатолий Пашинин с большим трудом зарегистрировал отношения с возлюбленной. Дело в том, что у актера проблемы с российским паспортом, а надежды на украинское гражданство не оправдались.

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"Мы прикидывали разные способы как-то получить украинский паспорт или продлить российский – хотя бы для того, чтобы узаконить наши отношения", – сказала знаменитость. Пашинин добавил, что столкнулся с " непробиваемой стеной бюрократии". Артист заявил, что не ждет от Украины пенсии или чего-то подобного.

Анатолий Пашинин не скрывает, что деньги, привезенные из Москвы, давно закончились. Артист пытался сниматься в кино на Украине, но столкнулся с мошенничеством.

Автор: 3 декабря 2020, 17:18 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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