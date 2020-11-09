"Муж не любит вас": беременной звезде "Деффчонок" открыли глаза

Пару недель назад артистка рассказала поклонникам о скором пополнении. Знаменитость ожидает третьего малыша. Галина Боб и ее муж режиссер Сергей Корягин ждут дочку. Супруги рады девочке, ведь старшие их отпрыски – мальчишки.
В личном "Инстаграм" Галина вспомнила, как сообщила супругу о беременности. О том, что станет папой в третий раз, Корягин узнал в собственный день рождения. Боб накрыла праздничный стол, на который поставила одну лишнюю тарелку. Мужу звезда сказала, что приедет важный человек, личность которого – сюрприз. Вечером Сергей получил письмо от загадочного гостя. Незнакомец сообщил, что появится через девять месяцев.
Реакцию супруга на послание звезда сериала "Деффчонки" записала на видео. Ролик актриса показала подписчикам микроблога.
Не все интернет-пользователи смогли вынести кадры семейной идиллии. Завистницы решили открыть глаза Галине Боб.
"Такое чувство как будто ваш муж не любит вас, такой холодный кажется (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "целует его трепетно, а он холодный по отношению к ней", - высказывались комментаторы.
Естественно, среди пользователей Сети были и те, кто оправдывал сдержанность Сергея Корягина. "Блин 😭😭😭прям видно по вашему мужу как он растерялся, наверно народу много было поэтому отшутился 😀", "как нормальный серьезный мужчина. Все эти облизывающие друг друга пары Инстаграммные уже в печенках. 🤦🏼♀️", – рассуждали поклонники звезды сериала "Деффчонки".
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