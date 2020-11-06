Столкнулся лично: актер сериала "Новенький" рассказал о травле

В телепроекте Калюжный сыграл одну из главных ролей. Герой Глеба – юноша, который пропадает после конфликта с одноклассниками.
Сюжет сериала "Новенький" частично перекликается с реальной историей школьника Влада Бахова. Парень исчез после вечеринки. Позже молодой человек был найден мертвым. Случившееся с Баховым освещалось в СМИ, обсуждалось в студиях популярных ток-шоу.
Глеб Калюжный ознакомился с историей Влада Бахова. Она показалась артисту очень запутанной. По словам актера, в сериале "Новеньки" все "немного по-другому".
Глеб добавил, что проект затрагивает тему буллинга. Калюжный лично сталкивался с травлей. Он считает эту тему сложной, важной и обязательной для обсуждения.
"О ней обязательно нужно говорить, поэтому я и согласился на роль", – сказал актер сериала "Новенький".
Добавим, Глеб Калюжный с ранних лет занимается музыкой. Несколько композиций в исполнении актера звучат в "Новеньком".
Напомним, кинодебют Глеба состоялся в 2015 году. Режиссер Андрей Зайцев доверил парню главную роль в фильме "14+". Калюжного можно увидеть в сериале "Территория". По словам артиста, многосерийная картина была для него своеобразной проверкой на прочность. "Территорию" снимали в основном на натуре. С августа по ноябрь актеры сериала работали на улице. Глеб постоянно мерз, был голоден и мечтал выспаться.
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