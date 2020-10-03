Звезда сериала "Спасская" пережила нападение неадекватного поклонника

Артистка решила поделиться с многочисленной аудиторией весьма резонансной историей. По словам Андоленко, она стала жертвой назойливого поклонника, который выследил ее даже в другом городе.
Карина старается не разглашать подробностей личной жизни и не выставлять на всеобщее обозрение места, которые она посещает. Российская актриса тщательно скрывает название гостиниц, в которых останавливается.
Однако, даже суровая конспирация не помогла Андоленко скрыться от неадекватного представителя мужского пола. Девушка рассказала, что неприятный инцидент произошел на съемках в Сочи.
Мужчина поселился на одном этаже с актрисой и проник в ее номер.
"Когда утром после ночной смены я выходила из номера, он выскочил из соседней комнаты и пытался что-то бессвязно донести. Я сильно испугалась", – откровенно призналась Карина.
Актриса добавила, что проходимца удалось быстро "нейтрализовать". Судя по всему, мужчина был в неадекватном состоянии и еле стоял на ногах.
Андоленко публично заявила, что подобные ситуации заставляют переосмыслить многие жизненные ценности. Теперь Карина уверена, что ей не стоит делиться личными переживаниями с многочисленной публикой.
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