Фестиваль цветов пройдет в Москве

Главными премьерами фестиваля станет участие звезд ландшафтной моды. Знаменитые английские ландшафтные дизайнеры Пол Брукс и Джеймс Александр-Синклер впервые построят на фестивале свои авторские сады – "Сад Прометея" и "Listening garden/listening theatre". Джеймс Александр-Синклер – председатель жюри самого престижного в мире Chelsea Flower Show, любимец английской королевы, он также бессменный глава жюри московского фестиваля. Однако впервые в Москве он дебютирует со своим садом.

Тема нынешнего конкурса "Сад-театр" вдохновила многих российских участников. В числе прочих на фестивале будут представлены: сад "Алиса в стране чудес" Ольги Дьорди, выполненный в виде шахматной доски с вертикальным озеленением из роз, орхидей и лаванды; "Театр теней" Светланы Алтуховой, который даст возможность зрителям насладиться игрой ажурных теней от деревьев; "Театральное кафе" Ольги и Андрея Онофрейчуков.

В 2018 году впервые в московском фестивале будет участвовать Япония. 5 июля станет тематическим днем Японии на фестивале, в котором примут участие представители посольства этой страны. В этот день здесь пройдет чайная церемония от мастеров знаменитой школы Омотэ Сэнкэ (одной из трёх главных школ Японии) с угощением всех желающих, мастер-классы по суми-ё (рисование на рисовой бумаге) и созданию шаров "темари", в образовательную программу будут включены лекции по созданию японского сада.

В этом году на MFS-2018 первый раз запланировано целых два детских проекта – "Сады в миниатюре" и "Планета цветов". "Планета цветов" – традиционный конкурс садов, выполненных по рисункам детей. Тема конкурса – "Парк мечты". "Сады в миниатюре" – новая образовательная ландшафтная программа для школьников от 9 до 15 лет, которая стартовала в парке Зарядье в мае этого года. Участники программы изучают климатические зоны, видовые точки, разбирают симметрию французских садов, учатся разбивать сады в стеклянных колбах и многое другое. Самостоятельные работы учеников будут представлены в рамках программы "Сады в миниатюре".

В рамках "Дня розы" состоится презентация нового сорта главного садового цветка.

В день открытия фестиваля всех конкурсантов поздравят участники шоу "Голос. Дети". Также запланировано масштабное цветочное шествие под аккомпанемент духового оркестра Brevis brass band и ежедневная музыкальная программа с участием юных талантов #PRODIGY.kids, солистки Геликон-Оперы, заслуженной артистки России Ксении Вязниковой, выдающегося джазового пианиста Эльмара Сафаралиева и других звезд.

Даты проведения: с 29 июня по 8 июля.

Время работы фестиваля: с 10 до 22 ч.

Стоимость билетов: от 300 до 600 рублей.