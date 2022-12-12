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Lifestyle
Как после смерти избежать позора из-за странички в соцсети

Как после смерти избежать позора из-за странички в соцсети

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Смерть — это не конец, а начало чего-то большего. Однако вести прежнюю страницу в соцсети "на том свете" уже не получится. Конфиденциальные сведения, включая историю переписки, могут попасть в руки мошенников.

Чтобы избежать вероятного позора после смерти и разглашения подробностей виртуального общения, надо заранее наследовать доверенному лицу страничку, указав его в завещании. Данные для доступа ему передаст нотариус.

"В скрытой части завещания можно указать логины и пароли", — напомнила интернет-изданию "Подмосковье сегодня" юрист Ирина Зуй.

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Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 12 декабря 2022, 13:22 Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
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