Как после смерти избежать позора из-за странички в соцсети

Смерть — это не конец, а начало чего-то большего. Однако вести прежнюю страницу в соцсети "на том свете" уже не получится. Конфиденциальные сведения, включая историю переписки, могут попасть в руки мошенников.
Чтобы избежать вероятного позора после смерти и разглашения подробностей виртуального общения, надо заранее наследовать доверенному лицу страничку, указав его в завещании. Данные для доступа ему передаст нотариус.
"В скрытой части завещания можно указать логины и пароли", — напомнила интернет-изданию "Подмосковье сегодня" юрист Ирина Зуй.