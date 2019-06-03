Карьера через постель
Я бы не стала рассуждать на эту скользкую тему, если бы сама однажды не столкнулась с повышенным вниманием со стороны босса, которое в итоге стоило мне работы.
Дело было лет 10 лет назад. Я трудилась в одной крупной и довольно известной компании на позиции руководителя отдела персонала. Все было гладко, пока через пару месяцев не случилась реорганизация. Наше предприятие купила другая компания, мы вошли в холдинг. У меня появился новый амбициозный босс – приятный и приветливый молодой человек. Директор по антикризисному управлению. Через 3 недели после нашего "знакомства" он начал оказывать мне знаки внимания. То дверь распахнет, но посмотрит так, что оторопь берет, то кофе из автомата принесет.
Увы, я была молода и неопытна в таком деликатном вопросе. Знаки внимания не были мне отвратительны, но как пресечь их я тоже не знала. А вдруг уволит? Начнет придираться? Мысли бежать писать заявление в милицию и прокуратуру, разумеется, не возникало. Это, кстати, главная особенность харассмента на работе: женщины в общем-то не против знаков внимания. Не чураются, когда перед ними открывают двери, или кладут на стол шоколадку. Легкий флирт на работе и не только – вообще обычная практика. Нет такого регламента, который определял бы: вот это – нормальное джентльменство. А вот тут уже – домогательство! Многие пары познакомились у кулера. Не одна семья была создана между планерками и совещаниями. Стало ли такое возможным, если на знаки внимания к представителям противоположного пола в офисных стенах наложили мораторий?
Между тем, бравый босс сообщим мне, что в головном офисе открыта вакансия директора по персоналу, и он потенциально рассматривает …. меня. Перспективы были сказочные: я бы вошла в топ-менеджмент компании, возглавила бы HR-направление холдинга, получила бы в подчинение 5 директоров по персоналу дочерних компаний – и это в 24 года! Я уже представляла себя в большом кожаном кресле.
Увидев в моих глазах огонь надежды на повышение, начальник пригласил после работы к нему в кабинет – на чай. Пригласил так, что сразу стало понятно: чаем визит не ограничится. Очевидно было и то, что после "совместного чая" выпутаться из этой истории будет невозможно. При этом мой решительный отказ грозил не только потерей вожделенной должности, но и проблемами на работе.
В общем, я попала. Возможно, надо было изначально натянуть на себя маску синего чулка, но разве возможно это сделать, когда ты молодая привлекательная девушка? Куда бежать жаловаться в такой ситуации? Что такого страшного в приглашении на чай? К тому ж я от чая я отказалась, то есть факт домогательства еще попробуй докажи….
Я смирилась с тем, что директором по персоналу мне не стать, и включила "дурочку" – делала вид, что не понимаю намеков. Хотелось просто продержаться на уже имеющейся позиции как можно дольше – ради опыта и стажа. Мне действительно нужна была моя работа.
Босс понял, что в кровать к нему я прыгать не планирую. Он изменил тактику. Вызвал к себе и уже в совершенно ином тоне начал спрашивать о моих достижениях и успехах. Требовал "показателей, графиков и результатов". В разгаре экзекуции в кабинет вошла другая девушка, постарше и поопытнее.
- Знакомьтесь, – сказал начальник. – Это новый директор по персоналу нашей головной компании, теперь вы у неё в подчинении.
С этого момента начинался мой кошмар. Меня начали пытаться подставить и уволить по статье. Босс мстил мне за отказ "сотрудничать". Новая "хозяйка медной горы" избавлялась от конкурентки.
Меня постоянно вызывали "на ковер", придирались к работе, находили косяки. На меня сыпались обвинения и упреки. При этом мой генеральный директор был доволен моей работой и претензий не имел.
Две недели я пила успокоительное, а потом написала заявление об уходе. Тогда, десять лет назад, мне не хватило знаний, что делают в подобных ситуациях и силы духа, дать обидчикам отпор. Сегодня, увы, ситуация в организациях мало изменилась. Но есть кое-что, что стоило бы знать:
Давайте все же определим, что можно считать сексуальным домогательством. Как минимум, это:
– предложения сексуального характера, которые выдвигаются в качестве условия дальнейшей работы или продвижения по службе;
– вербальное внимание – намеки, взгляды, шутки и замечания;
– физическое внимание – касания и пр.
Что делать? Если имеются на руках доказательства, подтверждающие факт домогательства, с ними можно обратиться прямо в полицию или суд. В роли такого подтверждения могут выступать аудио– и видеодокументы, письменные свидетельства. Однако за их неимением могут помочь и свидетельские показания коллег. Еще один действенный вариант – пожалуй, самый быстрый и эффективный, обратиться в СМИ через журналистов, если компания известная и дорожащая репутацией.
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