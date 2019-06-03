Харассмент на работе – явление для наших реалий обычное, но юридически мало доказуемое. Что можно считать домогательством? Где грань между деловым рукопожатием и намеком на более близкие отношения? Как расценивать приглашение на чашку кофе? А, может, немного флирта не повредит укреплению бизнес-позиций? Как реагировать на домогательства в офисе, если карьера через постель – не ваш вариант?

Я бы не стала рассуждать на эту скользкую тему, если бы сама однажды не столкнулась с повышенным вниманием со стороны босса, которое в итоге стоило мне работы.

Дело было лет 10 лет назад. Я трудилась в одной крупной и довольно известной компании на позиции руководителя отдела персонала. Все было гладко, пока через пару месяцев не случилась реорганизация. Наше предприятие купила другая компания, мы вошли в холдинг. У меня появился новый амбициозный босс – приятный и приветливый молодой человек. Директор по антикризисному управлению. Через 3 недели после нашего "знакомства" он начал оказывать мне знаки внимания. То дверь распахнет, но посмотрит так, что оторопь берет, то кофе из автомата принесет.

Увы, я была молода и неопытна в таком деликатном вопросе. Знаки внимания не были мне отвратительны, но как пресечь их я тоже не знала. А вдруг уволит? Начнет придираться? Мысли бежать писать заявление в милицию и прокуратуру, разумеется, не возникало. Это, кстати, главная особенность харассмента на работе: женщины в общем-то не против знаков внимания. Не чураются, когда перед ними открывают двери, или кладут на стол шоколадку. Легкий флирт на работе и не только – вообще обычная практика. Нет такого регламента, который определял бы: вот это – нормальное джентльменство. А вот тут уже – домогательство! Многие пары познакомились у кулера. Не одна семья была создана между планерками и совещаниями. Стало ли такое возможным, если на знаки внимания к представителям противоположного пола в офисных стенах наложили мораторий?

Между тем, бравый босс сообщим мне, что в головном офисе открыта вакансия директора по персоналу, и он потенциально рассматривает …. меня. Перспективы были сказочные: я бы вошла в топ-менеджмент компании, возглавила бы HR-направление холдинга, получила бы в подчинение 5 директоров по персоналу дочерних компаний – и это в 24 года! Я уже представляла себя в большом кожаном кресле.

Увидев в моих глазах огонь надежды на повышение, начальник пригласил после работы к нему в кабинет – на чай. Пригласил так, что сразу стало понятно: чаем визит не ограничится. Очевидно было и то, что после "совместного чая" выпутаться из этой истории будет невозможно. При этом мой решительный отказ грозил не только потерей вожделенной должности, но и проблемами на работе.

В общем, я попала. Возможно, надо было изначально натянуть на себя маску синего чулка, но разве возможно это сделать, когда ты молодая привлекательная девушка? Куда бежать жаловаться в такой ситуации? Что такого страшного в приглашении на чай? К тому ж я от чая я отказалась, то есть факт домогательства еще попробуй докажи….

Я смирилась с тем, что директором по персоналу мне не стать, и включила "дурочку" – делала вид, что не понимаю намеков. Хотелось просто продержаться на уже имеющейся позиции как можно дольше – ради опыта и стажа. Мне действительно нужна была моя работа.

Босс понял, что в кровать к нему я прыгать не планирую. Он изменил тактику. Вызвал к себе и уже в совершенно ином тоне начал спрашивать о моих достижениях и успехах. Требовал "показателей, графиков и результатов". В разгаре экзекуции в кабинет вошла другая девушка, постарше и поопытнее.

- Знакомьтесь, – сказал начальник. – Это новый директор по персоналу нашей головной компании, теперь вы у неё в подчинении.

С этого момента начинался мой кошмар. Меня начали пытаться подставить и уволить по статье. Босс мстил мне за отказ "сотрудничать". Новая "хозяйка медной горы" избавлялась от конкурентки.

Меня постоянно вызывали "на ковер", придирались к работе, находили косяки. На меня сыпались обвинения и упреки. При этом мой генеральный директор был доволен моей работой и претензий не имел.

Две недели я пила успокоительное, а потом написала заявление об уходе. Тогда, десять лет назад, мне не хватило знаний, что делают в подобных ситуациях и силы духа, дать обидчикам отпор. Сегодня, увы, ситуация в организациях мало изменилась. Но есть кое-что, что стоило бы знать:

Женщины в Российской Федерации не защищены от домогательств на работе. закон в теории есть (статья 133 УК РФ, тюремный срок до 1 года или штраф), а на практике его нет. К тому же проблема сексуального харассмента в России изучается необъективно. Считается, что женщины в домогательствах чуть ли не нуждаются, иначе как еще мужчине показать свою симпатию? На самом деле, приставания на работе, особенно если речь идет о боссе и подчиненной – это в первую проявление власти. Я – сильнее, и мне за шлепок по заднице ничего не будет, – вот он главный посыл сексуальных домогательств власть имущего.

В России харассмент не наказуем, потому что в нашем обществе сильно развита патриархальная иерархия. Женщина, согласно этой иерархии, – слабое звено. Увы, в основе этой иерархии лежит обыкновенное насилие. Доминирование сильного над слабым, богатого – над бедным и пр. Общество всегда будет на стороне сильного. То есть, если женщина будет жаловаться на домогательства со стороны босса, ей, скорее всего, скажут, что она сама виновата – нечего "крутить хвостом".

Если "приставания" причиняют вам неудобства, если вы не можете поставить руководителя на место, потому что боитесь потерять работу – налицо шантаж и моральное давление. Однако женщине в России проще написать заявление об увольнении, чем отстаивать свои права.

Давайте все же определим, что можно считать сексуальным домогательством. Как минимум, это:

– предложения сексуального характера, которые выдвигаются в качестве условия дальнейшей работы или продвижения по службе;

– вербальное внимание – намеки, взгляды, шутки и замечания;

– физическое внимание – касания и пр.

Что делать? Если имеются на руках доказательства, подтверждающие факт домогательства, с ними можно обратиться прямо в полицию или суд. В роли такого подтверждения могут выступать аудио– и видеодокументы, письменные свидетельства. Однако за их неимением могут помочь и свидетельские показания коллег. Еще один действенный вариант – пожалуй, самый быстрый и эффективный, обратиться в СМИ через журналистов, если компания известная и дорожащая репутацией.