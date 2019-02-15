Развеян миф о пользе одного бокала вина в день

Известный российский кардиохирург опроверг распространенное мнение о пользе употребления спиртных напитков в умеренных дозах. 79-летний Лео Бокерия также поделился секретом крепкого здоровья.

Профессор заявил, что алкоголь приводит к образованию соляной кислоты в желудке, которая очень опасна для слизистой оболочки органов. Он добавил, что отказался от спиртных напитков восемь лет назад и с тех пор стал чувствовать себя гораздо лучше.

"Я же очень много работаю. Я восемь лет не употребляю алкоголь ни в какой форме, потому что какое бы количество алкоголя ни было, вино красное, белое, водка, коньяк – неважно, конечным его итогом является соляная кислота в желудке. Соляная кислота для нервных окончаний желудка предельно губительна, она убивает слизистую", – пояснил Лео Бокерия.

Как утверждает врач, популярный миф о том, что один бокал вина в день полезен для здоровья, – "вранье". Специалист уверен, что алкоголь был придуман людьми, чтобы поднимать настроение себе и окружающим, передает "Царьград".

Кардиохирург поделился еще одним секретом отличного здоровья. По его словам, каждому человеку необходимо сохранять позитивный настрой и не забывать шутить. "Я считаю, в жизни очень важно быть позитивно настроенным. Я себя к этому приучил. Я утром встаю и должен какую-нибудь шутку жене сказать", – цитирует врача телеканал "360".