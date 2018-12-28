Психолог сравнил зрителей новогодних шоу с вареными жабами

Круглый стол на тему новогодних передач в России. Одним из участников дискуссии стал психолог Андрей Ефремов, который сравнил зрителей таких передач с вареными жабами. Об этом сообщает Царьград.
По словам специалиста, большинство людей сейчас стараются дистанцироваться от психотравм и поэтому ищут "трансовых состояний". Ефремов считает, что именно поэтому россияне перестали чувствовать праздник.
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