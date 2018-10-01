Главные причины родительской мнительности

Слова из известной песни "по крышам бегать, голубей гонять", увы, не про современных детей. Это в советское время толпы ребятишек с малолетства гоняли во дворе мяч, играли в "казаки-разбойники, лазали по гаражам и искали "клады" на стройках. Максимум, что грозило детворе тогда – синяки, царапины да отцовский ремень за несвоевременное возвращение домой.

Сегодня практически каждый ребенок находится под тотальным контролем семьи, а если вдруг на секунду ускользает от зоркого родительского ока, его мобильник тут же разрывается от безумного количества звонков домочадцев. Нынешние мамы и папы, лишенные сна и покоя, живут в постоянной тревоге за свое чадо, кладя на алтарь блага ребенка собственный комфорт, а порой и жизнь. Они хотят "воспитать правильно" и сделать "как надо", но в результате получают чувство вины и нервное перенапряжение.

О причинах повышенной тревожности сегодняшних родителей и их бесконечных переживаниях Dni.ru поговорили с блогером и многодетным отцом Андреем Клевериным.

По его мнению, причина чрезмерной родительской мнительности скрывается в слишком больших объемах информации. В советские годы перед родителями стояла совершенно четкая и понятная задача – обеспечить ребенка самым необходимым. Если он сыт, обут, одет, здоров и ходит в школу, значит семья справляется со своими обязанностями. За плохую успеваемость или неправильное поведение наказывали хорошей поркой, стоянием в углу или запретом выходить на улицу. "В то время другой модели воспитания не существовало, – объясняет блогер. – Все жили примерно одинаково – развлекались, обставлялись, одевались, учились, работали – и никто не переживал. Жизнь была расписана, как по нотам: детский сад, школа, институт, армия, работа, создание семьи".

Однако благодаря интернету и телевизору объем доступной информации значительно вырос в последние годы. Появились новые методики воспитания и научные труды по детской психологии, в многообразии которых разобраться непросто. Сегодня родители находятся в постоянном выборе с самого рождения малыша: кормить грудью или молочными смесями, развивать по методике Домана или Зайцева, отдать в Вальдорфскую школу или математическую гимназию. Все это рождает неутихающую тревогу и постоянную дилемму.

Ограничений и четких инструкций нет. "Если следовать всем требованиям и советам, которые дают различные источники, у самих родителей просто не остается времени для собственной жизни. Они уверены: с первых дней малышу необходимы развивающие занятия, творческие кружки, спортивные секции, чем больше, тем лучше. И когда мама и папа понимают, что не успевают давать своему ребенку все необходимое, у них развивается чувство вины. Будто бы они плохие родители и не уделяют отпрыску должного внимания", – говорит Клеверин.

Даже современная система образования построена на том, чтобы как можно глубже вовлечь родственников в жизнь ребенка. Раньше считалось нормой, когда дети самостоятельно ходили в школу и выполняли домашние задания, а их родители лишь раз в четверть посещали собрания. Сегодня же, по словам эксперта, уроки задают с расчетом, что школьники будут разбирать их дома всей семьей. Иначе дети просто не справятся самостоятельно.

Немалую роль в повышенной родительской тревожности играют и социальные сети. Просматривая страницы виртуальных друзей, люди видят фотографии счастливых мам и пап с радостными и нарядными детьми, которые успевают все: следят за собой, занимаются спортом и, главное, посвящают много времени своему малышу. Складывается идеальная картина. Примеряя этот образ к своей реальной жизни, многие невольно задаются вопросами: "Почему у меня не так? Что я делаю неправильно?". Однако большинство забывают, что в ленту попадают только лучшие моменты, а все плохое всегда остается за кадром.

Наблюдая чужой успех, некоторые взрослые испытывают постоянный стресс и, как закономерный итог, нарастающую тревогу. В результате, молодым родителям ничего другого не остается, как постоянно ориентироваться на окружающее мнение, сравнивать себя с другими и превращать свою жизнь в постоянные соревнования "идеальных воспитателей".

Между тем, не существует одинаковых детей. К каждому нужен индивидуальный подход. Психологические трактаты и методички по воспитанию могут быть полезны лишь в качестве вспомогательных инструментов, которые подскажут, как лучше скорректировать некоторые моменты поведения ребенка. Чрезмерные нагрузки приводят к постоянной хронической усталости с детства, которая во взрослом возрасте выливается в неврозы. Слепое следование всем рекомендациям, чаще всего, загоняет родителей в угол и заставляет испытывать неоправданную тревогу. Беспокойство в семье в обязательном порядке передается детям, что точно никак не в пользу их психологического и физического здоровья. Поэтому современным мамам и папам важно помнить о золотой середине и чувстве меры. Эти полезные навыки еще никому не помешали.