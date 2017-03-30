Туристов ждут опасности 1 апреля

Во всем мире 1 апреля отмечается День дурака. Нужно постоянно держать ухо востро, чтобы не попасться на чей-то розыгрыш. Лучшая "мишень" для первоапрельских шуток – конечно же туристы, несведущие в особенностях национальных шуток.

Специалисты международного туристического метапоиска momondo решили предостеречь путешественников и рассказать, чего стоит ждать от Дня дурака, показавшись 1 апреля в незнакомой стране.

Например, в Италии, где люди славятся своей общительностью и щедростью, любят дарить "подарки". И еще ничего, если пышно упакованная коробка окажется пустой. Ведь всегда есть шанс нарваться на действительно безжалостных пранкеров.

В Америке 1 апреля следует с осторожностью принимать угощения. Местные остряки могут подсунуть ничего не подозревающему туристу сладкие пончики с майонезом вместо крема или заменить ягодный ждем острым кетчупом.

Жители Англии хоть и знамениты на весь мир своим отменным чувством юмора, из года в год ухитряются проворачивать довольно обидную шутку с полным ведром воды над дверью. Розыгрыш известен абсолютно всем, и уже успел надоесть острякам, однако все-таки находятся те, кто невероятно радуется, если ему удается таким образом разыграть несчастных "дураков". Так что День смеха в Англии – лишний повод вести себя вежливо и уступать дорогу окружающим.

В Финляндии в этот день любят поиздеваться над детьми, например, в шутку послав их на поиски небывалых вещей. И малыши в поисках несуществующих предметов могут потратить не один час. Впрочем, обычай отправлять кого-то с глупым поручением популярен и во взрослой "тусовке". А "покупаются" на него, как правило, ничего не подозревающие туристы.