Бюджет Москвы будет социально ориентированным

Бюджет Москвы на плановый период до 2020 года будет социально ориентированным. Рост трат по соответствующим статьям расходов на 2018 год вдвое превышает рост других статей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что социальная сфера занимает особое место в главном финансовом документе столицы на ближайшие три года.

Рост социальных расходов в столичном бюджете на следующий год будет в два раза больше показателей по другим статьям. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, такой подход к формированию главного финансового документа города позволит серьезно увеличить пособия для льготных категорий горожан.

Прежде всего, по словам главы столицы, речь идет о пожилых людях и малообеспеченных семьях. Кроме того, принятый документ предусматривает увеличение заработной платы тем, кто задействован в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита, культура и ряде других. При этом изменения будут касаться не только льготных категорий работников бюджетной сферы.

Одним из главных критериев при формировании проекта бюджета Москвы была социальная направленность. Расходы на здравоохранение, образование, культуру, спорт, жилье и соцподдержку в будущем году должны составить 52% всех городских расходов (более 1,2 триллиона рублей).

В соответствии с пожеланиями общественных активистов и жителей города, будут выделены средства на увеличение выплат семьям с детьми (от двух до пяти раз). А расходы на социальные выплаты пожилым москвичам вырастут на 20%.

Кроме того, в бюджет заложены деньги для увеличения размера оплаты труда бюджетникам всех отраслей. Речь идет не только о тех, что вошли в майские указы президента Владимира Путина 2012 года.

Отметим, что в течение последних пяти лет московские власти проводили взвешенную бюджетную политику. Ее основными приоритетами являлись: обеспечение сбалансированности бюджета, увеличение собственной доходной базы, безусловное выполнение соцобязательств, инвестирование в развитие транспортной и социальной инфраструктуры.

Формирование проекта столичного бюджета на 2018-2020 годы шло в условиях восстановления экономического роста. Его показатель прогнозируется на уровне 2,1-2,3% ежегодно. Уровень инфляции ожидается в районе 4%, а объем собственных доходов планируется наращивать на 5% ежегодно.