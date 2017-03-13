Умер создатель фильма "Служебный роман"

Известный советский художник и кинодекоратор Александр Борисов скончался 10 марта. Он работал с такими выдающимися режиссерами, как Эльдар Рязанов, Сергей Соловьев и Георгий Данелия.

О смерти народного художника РСФСР сообщается на сайте Российской академии художеств. Более 50 лет своей жизни Борисов посвятил отечественному кинематографу.

Сразу после окончания ВГИКа в 1955 году Александр Тимофеевич начал трудиться на киностудии "Мосфильм". Его первыми работали стали фильмы "Повесть пламенных лет", "Зачарованная десна" , "Путь к причалу" и "Тридцать три".

Буквально за пару лет Борисов заработал себе имя самого талантливого художника-постановщика "Мосфильма". Одним из наиболее значимых моментов в его карьере, безусловно, стало знакомство с режиссером Рязановым. Яркие живописные эскизы Борисова очень понравились Эльдару Александровичу и он немедленно предложил художнику сотрудничество.

Добрая половина фильмов Рязанова – результат их совместного творчества с Александром Тимофеевичем. Сюда относятся "Служебный роман", "Старые клячи", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Ирония судьбы, или с легким паром!" и еще целый ряд культовых кинокартин.

Помимо совместной работы с Рязановым, Борисов также сотрудничал с неподражаемым режиссером Сергеем Соловьевым. "Соловьев, необычайно тонко чувствующий пластическую выразительность кинематографа, нашел в лице А. Борисова полного единомышленника и идеального художественного соавтора", – сказано на сайте РАХ. Последней совместной работой мастеров стала экранизация романа Толстого "Анна Каренина" в 2012 году.

Более 40 лет Александр Тимофеевич возглавлял мастерскую художника-постановщика на художественном факультете ВГИКа. Для своих студентов он всегда был одним из самых талантливых, внимательных и чутких педагогов.

Прощание с Александром Борисовым пройдет 14 марта в 11:00 мск. Место: ЦКБ (Большой траурный зал), ул. Маршала Тимошенко, 25. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.