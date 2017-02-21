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Lifestyle

Никита Михалков попал в новый скандал

Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
20 февраля приказом Департамента культуры Москвы пост худрука Государственного театра киноактера занял известный режиссер и народный артист России Никита Михалков. Однако сотрудники легендарного театра не очень-то рады новому руководству. Что стало причиной громкого скандала?
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К слову, все последние годы у театра киноактера не было художественного руководителя как такового. Решениями всех вопросов занимался директор учреждения – Сурен Шаумян.

Сурен Шаумян. Фото: academynsm.ru

В октябре прошлого года на сайте театра появилось объявление о временной отмене спектаклей. "Государственный театр киноактера в настоящее время не работает, так как на большой и малой сценах театра идет ремонт", – было сказано в сообщении.

Но ремонтом дело не ограничилось. Как оказалось, еще в сентябре договоры с внештатными артистами попросту не были продлены. Актеры остались без работы.

Конечно, бывшие сотрудники не винят Никиту Сергеевича в том, что театр уже не первый год нуждается в ремонте. Все дело в том, что занятия в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова проходят в штатном режиме. Учебное учреждение, созданное режиссером, не первый год арендует помещение у Государственного театра киноактера, занимая около половины всей площади здания.

Никита Михалков. Фото: academynsm.ru

Артисты возмущены, что их буквально в последний момент "поставили перед фактом", то есть не предупредили о своеобразном сокращении заблаговременно. Как выяснилось, последние несколько лет условия труда в театре оставляли желать лучшего. И дело не только  в ветшающем здании.

Из-за того, что более 400 квадратных  метров были отданы под нужды Академии Михалкова, репетиции спектакля частенько проводились прямо в фойе, потому что на основной сцене занимались студенты Никиты Сергеевича. Сегодня, фактически оставшись без работы, артисты в открытую рассказали о происходящем, попросив государство разобраться в честности своего руководства.

Основные претензии служащие театра, конечно, предъявляют Сурену Шаумяну. Вопреки всем ожиданиям и обещаниям, директор театра так и не нашел подходящего помещения для выступлений труппы. По мнению артистов, все происходящее связано с нелегальным получением прибыли от аренды помещений.

Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Как сообщает Life.ru, в театре киноактера прокомментировали ситуацию, заявив, что в настоящее время проводится проверка первоочередных аварийных работ. Начнется ли проверка по факту сдаваемых в аренду помещений и действительно ли дело пахнет уголовным разбирательством – пока не ясно.

Глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский вручил Никите Сергеевичу приказ о его назначении 20 февраля, на сцене Театра имени Маяковского. Чиновник подчеркнул, что спектакль "Метаморфозы", поставленный силами Михалкова и его учеников, является очень "значимым и интересным событием".

Совсем недавно стих предыдущий громкий скандал с участием Михалкова. В своих передачах "Бесогон ТВ" режиссер неоднократно нелестно отзывался о Екатеринбургском президентском центре Бориса Ельцина. В руководстве Ельцин Центра народному артисту предложили сначала посетить учреждение, а уже потом заниматься критикой. Режиссер совету последовал, посетив Центр и обойдя в нем буквально пару залов. После визита Михалков заявил, что мнение его нисколько не изменилось.

Как будут развиваться события дальше, и окажется ли режиссер в центре конфликта вокруг Государственного театра киноактера? Ответ на этот вопрос должен вот-вот появиться.

Никита Михалков. Фото: Игорь Брук/Президентский центр Б.Н. Ельцина

Автор: Андрей Петрунян21 февраля 2017, 18:23

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