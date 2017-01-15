Звезда Мариинки умерла на руках врачей

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"Проводится доследственная проверка по факту наступления смерти солиста оперной труппы Мариинского театра 1979 года рождения в общежитии театра, расположенного на улице Декабристов", — говорится в сообщении ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Там отметили, что 13 января 2017 года мужчина в связи с плохим самочувствием обращался в медицинское учреждение, но от госпитализации отказался.
"Днем 14 января 2017 года из-за ухудшения состояния здоровья ему была вызвана бригада скорой помощи. Однако при проведении реанимационных мероприятий он скончался", – добавили в ведомстве.
Как писали Dni.ru, бас-баритон оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга скончался в возрасте 37 лет. Друг исполнителя Владимир Кузьмин на своей
странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что Цанге стало плохо на репетиции. Его
госпитализировали из театра на машине скорой помощи, а из
больницы отпустили домой. Однако бас-баритон снова почувствовал себя плохо.
По словам худрука и гендиректора Мариинского театра Валерия Гергиева, Цанга всего несколько дней назад выступал в спектакле "Левша". "Насколько я знаю, это предварительные сведения, его выпустили с подпиской, он брал на себя ответственность. Он вчера жаловался на боли, видимо, боли в сердце. Понятно, что это, скорее всего, обширный инфаркт, но давайте подождем", – сообщил Гергиев.
В Мариинке пройдут спектакли памяти Эдуарда Цанге. В 2008 году Цанга вошел в состав оперной труппы Мариинского театра. Среди партий, исполненных им, числятся князь Владимир Галицкий ("Князь Игорь"), Руслан ("Руслан и Людмила"), царь Салтан ("Сказка о царе Салтане"), Фигаро ("Свадьба Фигаро"), Дон Жуан и Мазетто ("Дон Жуан"). В ближайшее время исполнитель должен был появиться на сцене театра в постановках "Свадьба Фигаро", "Зори здесь тихие", а также "Снегурочка".
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