Звезда Мариинки умерла на руках врачей

Петербургские следователи проводят проверку по факту смерти солиста оперной труппы Мариинского театра Эдуарда Цанги. Певцу вызвали бригаду скорой помощи, однако при проведении реанимационных мероприятий он скончался буквально на руках врачей.

"Проводится доследственная проверка по факту наступления смерти солиста оперной труппы Мариинского театра 1979 года рождения в общежитии театра, расположенного на улице Декабристов", — говорится в сообщении ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Там отметили, что 13 января 2017 года мужчина в связи с плохим самочувствием обращался в медицинское учреждение, но от госпитализации отказался.

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"Днем 14 января 2017 года из-за ухудшения состояния здоровья ему была вызвана бригада скорой помощи. Однако при проведении реанимационных мероприятий он скончался", – добавили в ведомстве.

Как писали Dni.ru, бас-баритон оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга скончался в возрасте 37 лет. Друг исполнителя Владимир Кузьмин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что Цанге стало плохо на репетиции. Его госпитализировали из театра на машине скорой помощи, а из больницы отпустили домой. Однако бас-баритон снова почувствовал себя плохо.



По словам худрука и гендиректора Мариинского театра Валерия Гергиева, Цанга всего несколько дней назад выступал в спектакле "Левша". "Насколько я знаю, это предварительные сведения, его выпустили с подпиской, он брал на себя ответственность. Он вчера жаловался на боли, видимо, боли в сердце. Понятно, что это, скорее всего, обширный инфаркт, но давайте подождем", – сообщил Гергиев.

В Мариинке пройдут спектакли памяти Эдуарда Цанге. В 2008 году Цанга вошел в состав оперной труппы Мариинского театра. Среди партий, исполненных им, числятся князь Владимир Галицкий ("Князь Игорь"), Руслан ("Руслан и Людмила"), царь Салтан ("Сказка о царе Салтане"), Фигаро ("Свадьба Фигаро"), Дон Жуан и Мазетто ("Дон Жуан"). В ближайшее время исполнитель должен был появиться на сцене театра в постановках "Свадьба Фигаро", "Зори здесь тихие", а также "Снегурочка".