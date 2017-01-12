Самый громкий провал Михалкова

"Яндекс" и "Кинопоиск" проанализировали творения российских режиссеров XXI века. Так, популярнейшими актерами признаны Константин Хабенский и Оксана Акиньшина, наиболее дорогим фильмом – картина Никиты Михалкова "Утомленные солнцем – 2: Цитадель", а самым востребованным режиссером – Тимур Бекмамбетов.

Интересно, что столь ожидаемый многими сиквел "Утомленных солнцем" собрал в прокате просто рекордно низкую сумму: полтора миллиона долларов. Это ровно в 30 раз меньше того, что было потрачено непосредственно на съемки картины.

Наиболее высокий рейтинг в период с 2001 по 2016 годы на "Кинопоиске" у биографической драмы Николая Лебедева "Легенда № 17". Уже три года не ослабевает внимание зрителей к истории становления советского хоккеиста Валерия Харламова.

В тройку лидеров среди режиссеров вошли Тимур Бекмамбетов, Алексей Балабанов и Петр Буслов. Первый прославился благодаря знаменитым "Дозорам", популярность второго связана с кинолентами "Брат" и "Брат-2". Также Балабанов снял огромное количество кинолент, изюминка которых – в шокирующей реалистичности. Ну а автор столь взбудоражившего всех киноманов "Бумера" Петр Буслов является не только талантливым режиссером, но и сценаристом. К слову, сыгравший в "Бумере" Андрей Мерзликин также вошел в число наиболее известных актеров.

Однако самым популярным признан Константин Хабенский. Начавший карьеру с образов положительных героев ("Ночной дозор", "Адмиралъ") в последние годы Хабенский доказал: он способен вжиться абсолютно в любую роль. Чего стоит его довольно спорный персонаж из "Географ глобус пропил" или превосходная игра в недавно вышедшей ленте одного актера "Коллектор".

Что касается самых прибыльных фильмов, то здесь "победил" Федор Бондарчук. Его военная драма "Сталинград" стала наиболее кассовой среди всех картин последних 15 лет.

Самой популярной актрисой признана несравненная Оксана Акиньшина. Она успешно дебютировала в фильме Сергей Бодрова "Сестры". Ее роль в картине Буслова "Высоцкий. Спасибо, что живой" вызвала довольно неоднозначные отзывы критиков, но добавила Оксане всенародной любви.

Также авторы отметили, что развитие отечественного кинематографа идет по извилистому и сложному пути. "Внутри кинематографического сообщества все эти 15 лет было не очень спокойно: то раскол в Союзе кинематографистов, то постоянные изменения в системе субсидий..." – говорится в тексте исследования. Тем не менее в последние годы российские фильмы не раз получали положительные оценки критиков на международных кинофестивалях. Наибольшее внимание привлекают киноленты Андрея Звягинцева.



