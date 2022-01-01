Женский футбол

"Россиянку" ждет серьезное испытание в четвертьфинале Лиги чемпионов
Сборная Германии стала чемпионом Европы по футболу среди женщин
Женская сборная России по футболу продемонстрировала потенциал на Евро-2009
Женская сборная России бесславно завершила свое выступление на Евро-2009
Сборная России по футболу среди женщин готова дать последний бой на Евро-2009
Женская сборная России по футболу уступила англичанкам со счетом 2:3
Игроки женской сборной России по футболу обещают выйти в четвертьфинал Евро
Женская сборная России неудачно стартовала на чемпионате Европы по футболу
Женская сборная России стартует на Евро матчем с главным фаворитом турнира
Женская сборная России по футболу отправляется на Евро с задачей - победить