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Шоу-бизнес
"Надо просто смириться": Пригожин после введения санкций признал наличие зарубежных счетов

"Надо просто смириться": Пригожин после введения санкций признал наличие зарубежных счетов

Продюсер уверен, что выбора нет
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В Ледовом Дворце Санкт-Петербурга состоялся грандиозный концерт лауреатов Церемонии вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". Пока Валерия пела "Часики и "До предела", за которые получала награды в 2003 и 2020 годах, за кулисами ее ждал супруг Иосиф Пригожин. Корреспондент "Дни.ру" пообщался со знаменитым продюсером.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Почти каждый день становится известно, что тот или иной артист попадает где-то под санкции. Например, 3 февраля Ирина Аллегрова, Михаил Боярский, Дима Билан, Николай Басков, Полина Гагарина и еще несколько певцов пополнили черный список лиц Канады как якобы причастные к "распространению российской дезинформации и пропаганды".

"Реагировать на это никак не надо, – советует коллегам Пригожин. – Надо просто смириться и все. Разве есть выбор?!"

Пригожин напомнил, что Валерия была первой, кто угодил под западные ограничения. "Мы попали под санкции – в логово к латышам – еще в 2014 году (певицу объявили персоной нон-грата и запретила въезд в Латвию за то, что та якобы "способствовала подрыву суверенитета Украины" – Прим. ред.), – вспоминает он. – Но мы никогда не "парились" по этому поводу и отнеслись спокойно (в 2014 году Пригожин говорил, что оставляет за собой право обратиться в международные организации и к международным юристам за защитой права человека на свое мнение и выражение своих мыслей – Прим. ред.). Просто нам и всем стало понятно, что западная демократия, о которой столько говорили, оказалась профанацией, фуфлом и обманом – весь мир просто обманули".

"Почему людям запрещают передвигаться, забирают деньги и арестовывают счета?! – задает Пригожин риторические вопросы. – Это не демократия, а диктатура!"

При этом он признался, что тоже владеет счетами в зарубежных банках. "Они были и есть, – говорит Пригожин. – И я никогда их не скрывал. Причем сами эти банки приезжали сюда и уговаривали нас открыть у них счета. Но они носят исключительно расчетный характер – считай, счета для оплаты коммуналки, никаких там денег не лежит".

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2023, 11:40 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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