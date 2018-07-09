Фото лысой Кейт Миддлтон взбудоражили народ
Церковное таинство состоялось 20 июня 1982 года. На фотографиях изображены родители будущей герцогини Кэрол и Майкл Миддлтон. Кроха облачена в белое платье. Примечательно, что девчушка в то время была почти лысой.
Маленькая Кейт была очень милой крохой, поэтому ее старые снимки моментально распространились в интернете. Пользователи Сети остались в восторге от Миддлтон. Они засыпали посты с Кейт умилительными комментариями пытаясь понять, кто из детей герцога и герцогини Кембриджских больше похож на маму. Также интернет-обыватели поздравляли Кейт и Уильяма с крещением младшего сына Луи.
We are 6 days away from Prince Louis’ and to celebrate that let’s look at The Duchess of Cambridge’s christening back on June 20th, 2018 (exactly a day before her future husband was born)! pic.twitter.com/5UgNqCofbP— Tea Time With The Cambridges (@TeaCambridges) 3 июля 2018 г.
Сегодня, 9 июля, в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне окрестили принца Луи – третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. На церемонии присутствовали только самые близкие.
Церковный обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлди. Меленькому принцу выбрали пятерых крестных родителей: Николас ван Кутсем, Гай Пелли, Гарри Обри Флетчер, Лаура Меде, Роберт Картер и Люси Миддлтон.
Here’s adorable Prince Louis fast asleep pic.twitter.com/LUh7HWBBt7— Elliot Wagland (@elliotwagland) 9 июля 2018 г.
Мальчик был облачен в копию кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Оригинал использовали до 2008 года.
And just like that, Prince Louis' christening is over and it's time for tea and cake. Prince's Charlotte has the programme as a souvenir pic.twitter.com/PONde89cxk— Hannah Furness (@Hannah_Furness) 9 июля 2018 г.
Также на церемонии присутствовали старшие дети Уильяма и Кейт. Герцог Кембриджский вел за руки четырехлетнего Джорджа и трехлетнюю принцессу Шарлотту. Также на мероприятие приехали родители Кейт Миддлтон и семья ее родной сестры Пиппы. Со стороны Уильяма на празднике присутствовал Принц Гарри с супругой Меган Маркл и отец принц Чарльз.
Prince Louis arrives for his christening at the Chapel Royal with the Duke and Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte pic.twitter.com/8pz9ZTDMpI— Lizzie Robinson (@LizzieITV) 9 июля 2018 г.
Напомним, утром 23 апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Роды прошли без осложнений, новорожденный весит примерно 3,8 килограмма. Мальчика нарекли Луи Артур Чарльз. Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. У Кейт и Уильяма подрастают еще двое детей: в 2013 году герцогиня подарила мужу сына Джорджа, а в 2015-м – дочь Шарлотту.
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