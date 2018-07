Фото лысой Кейт Миддлтон взбудоражили народ

В Сети опубликовали трогательные архивные кадры крещения супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон. На снимках малышке Кейт почти шесть месяцев.

Церковное таинство состоялось 20 июня 1982 года. На фотографиях изображены родители будущей герцогини Кэрол и Майкл Миддлтон. Кроха облачена в белое платье. Примечательно, что девчушка в то время была почти лысой.

Маленькая Кейт была очень милой крохой, поэтому ее старые снимки моментально распространились в интернете. Пользователи Сети остались в восторге от Миддлтон. Они засыпали посты с Кейт умилительными комментариями пытаясь понять, кто из детей герцога и герцогини Кембриджских больше похож на маму. Также интернет-обыватели поздравляли Кейт и Уильяма с крещением младшего сына Луи.

We are 6 days away from Prince Louis’ and to celebrate that let’s look at The Duchess of Cambridge’s christening back on June 20th, 2018 (exactly a day before her future husband was born)! pic.twitter.com/5UgNqCofbP — Tea Time With The Cambridges (@TeaCambridges) 3 июля 2018 г.

Сегодня, 9 июля, в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне окрестили принца Луи – третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. На церемонии присутствовали только самые близкие.



Церковный обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлди. Меленькому принцу выбрали пятерых крестных родителей: Николас ван Кутсем, Гай Пелли, Гарри Обри Флетчер, Лаура Меде, Роберт Картер и Люси Миддлтон.

Here’s adorable Prince Louis fast asleep pic.twitter.com/LUh7HWBBt7 — Elliot Wagland (@elliotwagland) 9 июля 2018 г.

Мальчик был облачен в копию кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Оригинал использовали до 2008 года.

And just like that, Prince Louis' christening is over and it's time for tea and cake. Prince's Charlotte has the programme as a souvenir pic.twitter.com/PONde89cxk — Hannah Furness (@Hannah_Furness) 9 июля 2018 г.

Также на церемонии присутствовали старшие дети Уильяма и Кейт. Герцог Кембриджский вел за руки четырехлетнего Джорджа и трехлетнюю принцессу Шарлотту. Также на мероприятие приехали родители Кейт Миддлтон и семья ее родной сестры Пиппы. Со стороны Уильяма на празднике присутствовал Принц Гарри с супругой Меган Маркл и отец принц Чарльз.

Prince Louis arrives for his christening at the Chapel Royal with the Duke and Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte pic.twitter.com/8pz9ZTDMpI — Lizzie Robinson (@LizzieITV) 9 июля 2018 г.

Напомним, утром 23 апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Роды прошли без осложнений, новорожденный весит примерно 3,8 килограмма. Мальчика нарекли Луи Артур Чарльз. Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. У Кейт и Уильяма подрастают еще двое детей: в 2013 году герцогиня подарила мужу сына Джорджа, а в 2015-м – дочь Шарлотту.