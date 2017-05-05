Анисину поздравляют с третьим ребенком

Поклонники поздравляют Марину Анисину с третьим ребенком. Поводом для этого послужили весьма занимательные видео и фото.

Накануне, 4 мая, Никита Джигурда и Марина Анисина отметили годовщину венчания. Актер и фигуристка опубликовали фотографию, на которой запечатлены пьющими на брудершафт. Позже оба опубликовали видеозапись, где с выражением читают незабвенные строки из Михаила Лермонтова "Белеет парус одинокий..." При этом видно, что Марина совершенно счастлива. "Не осуждайте меня. Я простила Джигурду! Никита отец моих детей,которые Души в нём не чают.❤️Если бы вы узнали то,что узнала я, – поступили бы так же! Любви всем! И прощения...✌️ " – написала Анисина.

Однако, как предполагают некоторые подписчики знаменитостей, фигуристка светится от счастья не только потому, что помирилась с эксцентричным артистом, а потому, что беременна. Фанаты пригляделись к Анисиной и пришли к выводу, что слишком свободное платье, в котором она запечатлена на фотографии с праздника, а затем движение к животу Марины Никиты, желающего поцеловать ее туда, ясно свидетельствуют о том, что пара находится в ожидании пополнения.

"Судя по животику, Марина снова беременна! Поздравляем, вы отличная семья!", "ой, это вы ее в животик целуете??? ждете ребенокчка???? поздравляю!!!!!!!", "РЕБЯТА СЧАСТЬЯ ВАМ!!!Честно даже неожиданно что у вас такие тёплые отношения. Искренне рада за вас!!!", "3 ребёнок это супер 🔥🔥🔥молодцы🌸🌸🌸", "Она беременная!", – выразили свое мнение некоторые пользователи.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Май 4 2017 в 9:55 PDT

Сама Марина обратилась к подписчикам с такими словами: "Вокруг нас много клеветы и лжи! Но мы победили! Может это банально, но без любви мир утонет во зле и в войне! Я знаю, что любима и люблю...😂Умейте прощать и вы победите тоже!😘😍. Спасибо всем, кто не ругает меня и понимает, что счастье зависит от нас самих...😂Женщины должны уметь прощать! Иначе война... Еще раз огромное спасибо за поддержку!😘"

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 4 2017 в 6:40 PDT

В пользу того, что олимпийская чемпионка ждет третьего ребенка, говорит то, что на всех публикациях она запечатлена исключительно крупным планом. Между тем пикантности ситуации добавляет тот факт, что Джигурда и Анисина в разводе. Они оформили расставание несколько месяцев назад. Причем окончательное решение принял именно Никита. Якобы он "отпустил богиню" потому, что его ждут съемки за рубежом.

И тем не менее, несмотря на расставание, Никита и Марина проводят время вместе, более того, Джигурда сменил скандальные выступления в различных ток-шоу на времяпрепровождение со своими детьми от Анисиной: сыном Мик-Анжелем и дочкой Эвой-Владой.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 4 2017 в 6:09 PDT