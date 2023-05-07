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Воскресенье 7 мая

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Печальная новость: скончался актер из "Убойной силы"

Печальная новость: скончался актер из "Убойной силы"
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В ночь на 7 мая на 65-м году жизни скончалась звезда сериала, актер театра и кино Александр Тютрюмов.

Трагическая новость потрясла фанатов культового сериала "Убойная сила". По последним данным, актер умер в одной из петербургских больниц.

Большинство зрителей знали и любили Александра Тютрюмова за исполнение ролей в таких сериалах, как "Убойная сила" и "Агент национальной безопасности". Однако начинал он, как и многие коллеги, с театра.

На театральные подмостки Тютрюмов попал сразу после выпуска из ВГИКа. Первым местом работы оказался Народный театр областного Подпорожья.

Пока что информация о причинах смерти актера не разглашается. У артиста остались жена, двое детей и двое внуков. Светлая память об этом талантливом артисте останется в сердцах многих его поклонников навсегда.

7 мая 2023, 12:48
Фото: Semen Likhodeev / Russian Look / www.globallookpress.com
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