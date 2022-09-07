Нашла утешение в церкви после развода и не стала мамой: как живет звезда "Кармелиты" Бахтина

Актриса всегда мечтала иметь большую и дружную семью, но пока не обрела личное счастье.

Многие зрители знают Надежду Бахтину благодаря телесериалу "Кармелита". Именно роль цыганки Люциты прославила актрису на всю страну. За свою карьеру звезда сыграла больше чем в 50 проектах. Надежде часто приходилось воплощать образы героинь с тяжелой судьбой, при этом в ее жизни тоже случались трудности.

Надежда Бахтина появилась на свет в 1979 году и выросла в многодетной семье. Родители будущей звезды были никак не связаны с искусством, тем не менее творчество манило ее с самого детства. Окончив школу, Надежда последовала за своей мечтой стать актрисой и подала документы в Щукинское училище. Поступить на заветный факультет ей удалось уже со второй попытки.

В 2001 году Бахтина впервые появилась на экранах в фильме "Искатели". Однако серьезных ролей и успеха ей удалось добиться лишь через несколько лет. В 2004 году Надежда сыграла в фильме "Граф Крестовский", который сегодня считает своей первой серьезной работой. А спустя год, когда на экраны вышел сериал "Кармелита", о молодой актрисе узнала вся страна.

Вскоре после успеха в кино приятные изменения произошли и в личной жизни артистки. На съемках картины "Дьявол из Орли. Ангел из Орли" она встретила свою любовь – актера Александра Никитина. Надежда признавалась, что коллега покорил ее с первой встречи. Через пару лет после знакомства, в 2007 году, влюбленные сыграли свадьбу.

Увы, счастье оказалось недолгим. Супруги строили большие планы на семейную жизнь и мечтали о детях, но прожили вместе всего пять лет. По словам актеров, брак дал трещину из-за их активной занятости на работе. Бахтина очень тяжело переживала развод, но, к счастью, смогла найти утешение в церкви.

Вера помогла артистке оправиться от расставания. Надежда начала ходить в храмы, занялась паломничеством и стала выступать в православном театре-студии "Живая вода". Только вот большой семьи, о которой звезда так мечтала, у нее, к сожалению, до сих пор не появилось.

Сейчас Надежде Бахтиной 43 года. В отличие от бывшего супруга, которому не раз приписывали новые романы, актриса не может похвастаться бурной личной жизнью. Знаменитость пока не вышла замуж во второй раз и не стала мамой. Зато в профессии Бахтина по-прежнему успешна. Она продолжает сниматься в кино и играть на сцене.