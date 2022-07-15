Звезда сериала "Беспринципные" об убийстве жены: Не могу сказать, что люблю ее

Звезда сериала "Беспринципные" 49-летний Юрий Батурин дал большое интервью, в котором поделился откровением о происходящем в семье.



После окончания ГИТИСа Юрий Батурин не попал в "Ленком", потом его отчислили из Щукинского училища. Он устроился работать барменом в ресторан "Англетер", где встретил свою будущую жену, модель Ирину, потом работал дальнобойщиком и колесил по стране. Но такие сумасшедшие скорости и перемены у него не во всем. Есть и постоянство.



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Юрий Батурин живет более 25 лет в браке с супругой. Актер с трудом видит себя рядом с другой женщиной или, например, с какой-нибудь актрисой. Батурин с восхищением говорит о своей супруге, ведь она многое прошла. После рождения сына Богдана в семье началась непростая жизнь. Батурин и его жена долго бились за здоровья наследника, но сейчас все страшное позади.

Батурин признался, что в семье часто плывет против течения, преодолевая проблемы. Батурин прошел через всякое, в том числе и кризис отношений. Каждый раз пара умела находить общий язык и достойно выходить из проблемной ситуации.



"Если вы думаете, что я не хотел ее убить, так хотел раз десять. Если думаете, что не хотел развестись, так за двадцать пять лет как минимум раз пять... Я не могу сказать, люблю ее или нет, но знаю, что жить без нее не могу", – заключил актер.