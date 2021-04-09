Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг

10 апреля телеканал "Россия 1" покажет мини-сериал "Хрустальное счастье". Главные роли в картине исполнят Мария Куликова и Юрий Батурин.

Марии Куликовой в картине режиссера Леонида Белозоровича досталась роль Марины. Супруга героини, Александра, сыграл Юрий Батурин.

С первого взгляда персонажи сериала "Хрустальное счастье" – идеальная пара. Марина и Александр вместе 15 лет, но чувств друг к другу не растеряли. Между тем героиня Куликовой хочет стать мамой, однако из-за проблем со здоровьем выносить ребенка не может.

Бесконечные походы по клиникам, анализы и доктора утомили Александра. Он менее мотивирован в вопросе пополнения в семье, так как от предыдущих отношений у него уже есть взрослый сын Евгений. В итоге в семье начинается разлад.

Параллельно в жизни Александра появляется другая. Девушка по имени Алиса вскружила голову герою. Александр даже не подозревает как много бед принесет это его увлечение. Мужчина не знает, что в Алису давно влюблен его сын. Евгений, в свою очередь, застав зазнобу в объятиях отца, рвет все связи с семьей.

Алиса считает Александра лакомым кусочком и старается вырвать его из семьи. Хрустальное счастье героини Марии Куликовой в миг рассыпается. Потерявшая все Марина оказывается в клинике для душевнобольных…

"Хрустальное счастье" 10 апреля в 21:00 на телеканале "Россия 1".