Представлен первый трейлер нового сериала "Голливуд"

Картина расскажет о жизни Лос-Анджелеса сразу после Второй мировой войны. В город стекаются амбициозные актеры, режиссеры и сценаристы. В погоне за славой и богатством честолюбивые юноши и девушки становятся участниками запутанной игры.
Шоураннерами проекта выступили Райан Мерфи ("Американская история ужасов", "Лузеры", "Части тела") и Иэн Бреннан ("Королевы крика", "Политик", "Лузеры"). Главные роли в картине исполнили: Даррен Крисс, Пэтти Люпон, Дэвид Коренсвет, Джереми Поуп, Лора Харриер, Самара Уивинг и другие. Шоу выйдет 1 мая на стриминговой платформе Netflix.
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